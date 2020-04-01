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  • «Я не мог нормально дышать». Рейна сообщил о выздоровлении после коронавируса

«Я не мог нормально дышать». Рейна сообщил о выздоровлении после коронавируса

1 апреля 2020, 00:57
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Вратарь «Астон Виллы» Пепе Рейна сообщил, что излечился от коронавирусной инфекции. По его словам, во время болезни был момент, когда он не мог полноценно дышать.

«Только сейчас я смог победить коронавирус. Самыми трудными были 25 минут, когда я не мог [нормально] дышать. Это были бесконечные минуты страха», – цитирует испанца The Guardian.

  • По всему миру от заболевания умерло более 40000 человек.
  • В текущем сезоне АПЛ Рейна провел шесть матчей, пропустил 13 голов.
  • Рейна принадлежит «Милану».

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Астон Вилла Милан Рейна Пепе
Комментарии (1)
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kliker
1585713877
Совсем не обязательно болеть короновирусом, чтобы иметь проблемы с дыханием, наш путь - аллергия с астматическим компонентом: четыре дня не мог дышать, про курение вспомнил лишь на пятый, удивился, что все эти дни даже мысли не было о сигаретах... а куда вспоминать, если дышать нечем. Впрочем... после переезда аллергия ослабла.
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