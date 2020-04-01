«Я не мог нормально дышать». Рейна сообщил о выздоровлении после коронавируса

Вратарь «Астон Виллы» Пепе Рейна сообщил, что излечился от коронавирусной инфекции. По его словам, во время болезни был момент, когда он не мог полноценно дышать.

«Только сейчас я смог победить коронавирус. Самыми трудными были 25 минут, когда я не мог [нормально] дышать. Это были бесконечные минуты страха», – цитирует испанца The Guardian.