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    «Я не мог нормально дышать». Рейна сообщил о выздоровлении после коронавируса

    Вратарь «Астон Виллы» Пепе Рейна сообщил, что излечился от коронавирусной инфекции. По его словам, во время болезни был момент, когда он не мог полноценно дышать.

    «Только сейчас я смог победить коронавирус. Самыми трудными были 25 минут, когда я не мог [нормально] дышать. Это были бесконечные минуты страха», – цитирует испанца The Guardian.

    • По всему миру от заболевания умерло более 40000 человек.
    • В текущем сезоне АПЛ Рейна провел шесть матчей, пропустил 13 голов.
    • Рейна принадлежит «Милану».

    Источник: The Guardian

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