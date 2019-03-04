Алисон провел 17-й сухой матч в дебютном сезоне АПЛ. Это лучший результат с 2006 года

Что и говорить ,вратарь надежный.
В рамках 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 0:0.
Этот матч Премьер-лиги стал 17-м для голкипера мерсисайдцев Алисон, в котором он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Как сообщает Opta, впервые за 13 лет вратарь демонстрирует такую статистику в дебютном сезоне АПЛ.
В последний раз подобные показатели были у Пепе Рейны, который в сезоне-2005/06 отстоял на ноль 20 матчей.
- «Ливерпуль» купил Алиссона у «Ромы» прошлым летом за 62,5 миллиона евро.