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    Алисон провел 17-й сухой матч в дебютном сезоне АПЛ. Это лучший результат с 2006 года

    В рамках 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 0:0.

    Этот матч Премьер-лиги стал 17-м для голкипера мерсисайдцев Алисон, в котором он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

    Как сообщает Opta, впервые за 13 лет вратарь демонстрирует такую статистику в дебютном сезоне АПЛ.

    В последний раз подобные показатели были у Пепе Рейны, который в сезоне-2005/06 отстоял на ноль 20 матчей.

    • «Ливерпуль» купил Алиссона у «Ромы» прошлым летом за 62,5 миллиона евро.

    Источник: Opta

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    04.03.2019 07:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 15:09

      Что и говорить ,вратарь надежный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 09:07

      А группа атаки Ливера какой матч провела в сухую ?...

      4
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