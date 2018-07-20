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    «Челси» может купить у «Милана» Рейну. Вратарь подписал контракт с миланцами в начале июля

    Голкипер «Милана» Пепе Рейна может продолжить карьеру в «Челси».

    Лондонцы находятся в поисках нового вратаря, поскольку Тибо Куртуа может в ближайшее время перебраться в «Реал».

    Испанец присоединился к «Милану» на правах свободного агента лишь в начале июля, подписав трехлетний контракт.

    Рейна, которому в августе исполнится 36 лет, хорошо знаком новому главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри по совместной работе в «Наполи». Специалист уже лично обратился к руководству клуба, попросив его изучить перспективу возвращения в АПЛ бывшего голкипера «Ливерпуля».

    Источник: Tribalfootball

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    20.07.2018 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 20 июля 2018, 15:21

      Что за бред!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 20 июля 2018, 13:20

      Акинфеев!!!...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > DOCTOR PENALTY 20 июля 2018, 14:03

      Лучше Акинфеев, чем это днище, хотя и Акинфеев тоже дырявый

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