«Челси» может купить у «Милана» Рейну. Вратарь подписал контракт с миланцами в начале июля

Голкипер «Милана» Пепе Рейна может продолжить карьеру в «Челси».

Лондонцы находятся в поисках нового вратаря, поскольку Тибо Куртуа может в ближайшее время перебраться в «Реал».

Испанец присоединился к «Милану» на правах свободного агента лишь в начале июля, подписав трехлетний контракт.

Рейна, которому в августе исполнится 36 лет, хорошо знаком новому главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри по совместной работе в «Наполи». Специалист уже лично обратился к руководству клуба, попросив его изучить перспективу возвращения в АПЛ бывшего голкипера «Ливерпуля».