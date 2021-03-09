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Йон-Арне Риисе
Новости
Йон-Арне Риисе - новости
Завершил карьеру
24 сентября 1980 (45), Олесунд
#6 | Защитник
185 см | 81 кг
Норвегия
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Публикации
Легенда «Ливерпуля» Риисе подерется со знаменитым лыжником
25 апреля
Джеррард готов сменить Клоппа в «Ливерпуле»
2021.03.09 20:41
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Риисе и его дочь попали в ДТП. Их уже выписали из больницы
2020.04.08 16:20
1
Тихонов: «Есть люди, больные на голову – это Риисе. Зачем ты женщину оскорбляешь?»
2020.02.23 16:54
12
Сборная звезд покинула поле в знак протеста в матче с Россией в финале Кубка Легенд
2020.02.23 16:47
54
Фото
Бывший игрок «Ливерпуля» Риисе стал футбольным агентом
2017.11.12 18:13
Риисе, являющийся победителем Лиги чемпионов, в 36 лет начнет карьеру в лыжных гонках
2017.06.26 22:46
Видео
Журналистка спросила у экс-защитника «Ливерпуля» Риисе, каково выиграть Премьер-лигу
2017.04.04 00:00
Видео
Риисе: «Поменяйте, пожалуйста, голкипера на следующем матче «Ливерпуля»
2017.02.05 00:20
6
Риисе объявил о завершении карьеры
2016.06.13 13:43
4
Джеррард и Каррагер вновь сыграли за «Ливерпуль»
2016.01.07 15:47
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Риисе и Малуда перебираются в Индию
2015.08.25 00:47
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Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
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