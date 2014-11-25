Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Италии 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Италии 2008 Товарищеские матчи 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Суперкубок УЕФА 2005