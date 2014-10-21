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    Йон-Арне Риисе - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Йон-Арне
    Фамилия Риисе
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Родной город Олесунд
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 сентября 1980 (42 года)
    Рост 185
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2014 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 0:4 Барселона (Барселона)
    21.10.2014 41' -90' АПОЭЛ (Никосия) 0:1 ПСЖ (Париж)
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