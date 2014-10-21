Йон-Арне Риисе - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Йон-Арне
|Фамилия
|Риисе
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Олесунд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|185
|Вес
|81
|Имя
|Йон-Арне
|Фамилия
|Риисе
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Олесунд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|185
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2014
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:4
|Барселона (Барселона)
|21.10.2014
|41' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:1
|ПСЖ (Париж)