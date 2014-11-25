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Йон-Арне Риисе
Статистика
Йон-Арне Риисе - статистика
Завершил карьеру
24 сентября 1980 (45), Олесунд
#6 | Защитник
185 см | 81 кг
Норвегия
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Суперкубок УЕФА 2005
Команда
И
Г
П
Ж
К
АПОЭЛ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 4
25.11.2014
Барселона
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
АПОЭЛ
0 : 1
21.10.2014
ПСЖ
41' - 90'
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