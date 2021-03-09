Джеррард готов сменить Клоппа в «Ливерпуле»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард может стать следующим тренером «Ливерпуля».

Бывший одноклубник 40-летнего англичанина Йон-Арне Риисе сообщил, что Джеррард готов возглавить «Ливерпуль», если получит соответствующее предложение.

«Люди говорят: «У него нет опыта, он еще слишком молод». Одна вещь, которую я знаю о Стивене – он всегда будет готов принять предложение, потому что он такой человек.

Поэтому я думаю, если Клопп решит уйти из «Ливерпуля» – а я уверен, что именно он решит, продолжать ему или нет, ведь его никогда не уволят – Джеррард будет следующим тренером команды», – цитирует Риисе Mirror.