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    Джеррард готов сменить Клоппа в «Ливерпуле»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард может стать следующим тренером «Ливерпуля».

    Бывший одноклубник 40-летнего англичанина Йон-Арне Риисе сообщил, что Джеррард готов возглавить «Ливерпуль», если получит соответствующее предложение.

    «Люди говорят: «У него нет опыта, он еще слишком молод». Одна вещь, которую я знаю о Стивене – он всегда будет готов принять предложение, потому что он такой человек.

    Поэтому я думаю, если Клопп решит уйти из «Ливерпуля» – а я уверен, что именно он решит, продолжать ему или нет, ведь его никогда не уволят – Джеррард будет следующим тренером команды», – цитирует Риисе Mirror.

    • Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года.
    • Джеррард выступал за основу «Ливерпуля» 1998 по 2015 год.
    • В воскресенье, 3 марта, «Рейнджерс» Джеррарда стал чемпионом Шотландии впервые за 10 лет.

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    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 20:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3814

      solodealer 35 минут назад

      Заговор старых лврпульцев? Стоило ли ради этого сливать чемпионат... Да... Не любят англичане немчуру... Особенно после Сомме, Тобрука и Арденн)))

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      Рейтинг: +52

      9зверь9 1 час назад

      А Клопп сборную Германии походу возглавит!

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      Рейтинг: +982

      PassCSKA 1 час назад

      Я бы на это посмотрел с удовольствием, Лэмпард не потянул к сожалению(точнее его убрали)... Всегда классно, когда легенда клуба приходит тренировать!

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      Рейтинг: +10480

      DeStar > PassCSKA 44 минуты назад

      ну просто пришло то время когда мы смотрим как наши любимые. да и просто топ игроки условных нулевых становятся тренерами. Мне вот непривычно, когда я вижу всех этих, энрике в барсе, зидан в реале, пирло ,индзаги, джерард, лэмпард. Странно наверху думают что топ игрок= топ тренер, особенно когда сразу доверяют такие клубы как реал, милан , интер, барса, челси, арсенал. - бред если честно.

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