Джеррард готов сменить Клоппа в «Ливерпуле»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард может стать следующим тренером «Ливерпуля».
Бывший одноклубник 40-летнего англичанина Йон-Арне Риисе сообщил, что Джеррард готов возглавить «Ливерпуль», если получит соответствующее предложение.
«Люди говорят: «У него нет опыта, он еще слишком молод». Одна вещь, которую я знаю о Стивене – он всегда будет готов принять предложение, потому что он такой человек.
Поэтому я думаю, если Клопп решит уйти из «Ливерпуля» – а я уверен, что именно он решит, продолжать ему или нет, ведь его никогда не уволят – Джеррард будет следующим тренером команды», – цитирует Риисе Mirror.
- Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года.
- Джеррард выступал за основу «Ливерпуля» 1998 по 2015 год.
- В воскресенье, 3 марта, «Рейнджерс» Джеррарда стал чемпионом Шотландии впервые за 10 лет.
Источник: The Mirror