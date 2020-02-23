Тихонов: «Есть люди, больные на голову – это Риисе. Зачем ты женщину оскорбляешь?»

Полузащитник сборной России на Кубке Легенд Андрей Тихонов прокомментировал инцидент в финале турнира в матче со сборной звезд.

Сборная звезд при счете 4:4 ушла в раздевалку после удаления Йона-Арне Риисе. Норвежец выяснял отношения с главной судьей встречи Александрой Пономаревой, после чего призвал партнеров по команде покинуть поле.

«Есть люди, больные на голову. Это Риисе. Не надо орать на всех и злиться на женщину, обзывать. Нужно мужчиной оставаться. зачем ты женщину оскорбляешь?» – сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Сборная звезд покинула поле в знак протеста в матче с Россией в финале Кубка Легенд