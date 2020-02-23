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  • Тихонов: «Есть люди, больные на голову – это Риисе. Зачем ты женщину оскорбляешь?»

Тихонов: «Есть люди, больные на голову – это Риисе. Зачем ты женщину оскорбляешь?»

23 февраля 2020, 16:54
12

Полузащитник сборной России на Кубке Легенд Андрей Тихонов прокомментировал инцидент в финале турнира в матче со сборной звезд.

Сборная звезд при счете 4:4 ушла в раздевалку после удаления Йона-Арне Риисе. Норвежец выяснял отношения с главной судьей встречи Александрой Пономаревой, после чего призвал партнеров по команде покинуть поле.

«Есть люди, больные на голову. Это Риисе. Не надо орать на всех и злиться на женщину, обзывать. Нужно мужчиной оставаться. зачем ты женщину оскорбляешь?» – сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Сборная звезд покинула поле в знак протеста в матче с Россией в финале Кубка Легенд

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Россия Риисе Йон-Арне Тихонов Андрей
Комментарии (12)
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Юрэс
1582466950
Золотые слова
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arrivalgist
1582468188
Больной на голову тот, у кого нет ничести, ни совести.
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lordmrv
1582470078
Ну можно было тогда там за даму заступиться и вас все бы поняли, ну и вариант остался все Риисе сказать вечером на банкете.
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Олег1204
1582470130
А какого бабы лезут в судьи, хотят равноправия, пусть получают ответственность.
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richi
1582480613
Есть люди больные на голову, зачем девушку судьей в мужской игре назначать...
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Krd123
1582483879
Правильно сказал!
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Plyash
1582484120
Больной тот,кто женщину судить назначил.Полный идиот. А в игре есть судья,и какого он пола,не имеет никакого значения.Превратили турнир в очередное шоу.
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