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    Тихонов: «Есть люди, больные на голову – это Риисе. Зачем ты женщину оскорбляешь?»

    Полузащитник сборной России на Кубке Легенд Андрей Тихонов прокомментировал инцидент в финале турнира в матче со сборной звезд.

    Сборная звезд при счете 4:4 ушла в раздевалку после удаления Йона-Арне Риисе. Норвежец выяснял отношения с главной судьей встречи Александрой Пономаревой, после чего призвал партнеров по команде покинуть поле.

    «Есть люди, больные на голову. Это Риисе. Не надо орать на всех и злиться на женщину, обзывать. Нужно мужчиной оставаться. зачем ты женщину оскорбляешь?» – сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

    Сборная звезд покинула поле в знак протеста в матче с Россией в финале Кубка Легенд

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +367

      Олег1204 8 минут назад

      А какого бабы лезут в судьи, хотят равноправия, пусть получают ответственность.

      0
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      Рейтинг: +1922

      lordmrv 9 минут назад

      Ну можно было тогда там за даму заступиться и вас все бы поняли, ну и вариант остался все Риисе сказать вечером на банкете.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +378

      arrivalgist 40 минут назад

      Больной на голову тот, у кого нет ничести, ни совести.

      0
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      Рейтинг: +578

      Юрэс 1 час назад

      Золотые слова

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