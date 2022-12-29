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Петрос Якумакис - статистика

Завершил карьеру
3 июля 1992 (34)
#8 | Нападающий
175 см
Греция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАС Ламия
13
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 15 тур
ПАС Ламия
1 : 1
29.12.2022
ПАС
1' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
АЕК
3 : 0
21.12.2022
ПАС Ламия
72' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
ПАС Ламия
1 : 3
13.11.2022
Панетоликос
64' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
5 : 0
08.11.2022
ПАС Ламия
1' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАС Ламия
2 : 2
05.11.2022
Волос
68' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
2 : 0
30.10.2022
ПАС Ламия
1' - 86'
Греция. Суперлига, 9 тур
ОФИ
0 : 0
24.10.2022
ПАС Ламия
76' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАС Ламия
0 : 2
16.10.2022
Панатинаикос
78' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
1 : 1
08.10.2022
ПАС Ламия
76' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 0
01.10.2022
Левадиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
0 : 0
17.09.2022
ПАС Ламия
59' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
1 : 0
12.09.2022
ПАС Ламия
83' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 0
03.09.2022
Астерас
1' - 69'
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
27.08.2022
ПАС Ламия
68' - 90'
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