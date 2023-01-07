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Хакан Езмерт
Статистика
Хакан Езмерт - статистика
Завершил карьеру
3 июня 1985 (41), Нант
#88 | Полузащитник
178 см
Турция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антальяспор
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 18 тур
Хатайспор
0 : 0
07.01.2023
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Антальяспор
1 : 2
03.01.2023
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
27.12.2022
Антальяспор
69' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Антальяспор
0 : 2
23.12.2022
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Антальяспор
4 : 2
06.11.2022
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Сивасспор
0 : 2
31.10.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Антальяспор
2 : 1
21.10.2022
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Аланьяспор
3 : 2
14.10.2022
Антальяспор
76' - 90'
79'
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 3
17.09.2022
Адана Демирспор
77' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Кайсериспор
1 : 0
11.09.2022
Антальяспор
1' - 59'
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
0 : 2
04.09.2022
Касымпаша
67' - 90'
86'
Турция. Суперлига, 4 тур
Газиантеп
5 : 2
26.08.2022
Антальяспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
5 : 2
20.08.2022
Трабзонспор
68' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Умраниеспор
0 : 1
14.08.2022
Антальяспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
0 : 1
07.08.2022
Галатасарай
72' - 90'
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