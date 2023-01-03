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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Фенербахче
Антальяспор - Фенербахче: обзор матча 03 января 2023
Антальяспор
03.01.2023, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
14'
Х. Райт
55'
М. Батшуайи
62'
М. Батшуайи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Фенербахче
Желтая карточка
Г. Байракдар
90'
+9
87'
Желтая карточка
Э. Алиоски
Замена
М. Эрдильман
️️️️
О. Топрак
86'
85'
Замена
Э. Алиоски
️️️️
М. Батшуайи
Замена
С. Айдогду
️️️️
У. Акыйол
79'
67'
Замена
М. Зайц
️️️️
М. Креспо
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Фреди
67'
67'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Д. Росси
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Л. Адриано
67'
62'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Батшуайи
Желтая карточка
Г. Вурал
61'
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Батшуайи
46'
Замена
Э. Мор
️️️️
Линкольн
Желтая карточка
Фреди
35'
Желтая карточка
Фернандо
26'
ГОЛ! 1:0!
Х. Райт
Пас отдал
Г. Вурал
14'
6'
Желтая карточка
С. Азиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
1
Альперен Уйсал
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
20
Фернандо
ОП
19
Уфук Акыйол
ОП
16
Фреди
АП
11
Хаджи Райт
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
18
Линкольн
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
3-4-1-2
1
Уйсал
21
Топрак
88
Сертел
89
Сары
77
Вурал
20
Фернандо
19
Акыйол
7
Балчи
16
Фреди
4
Адриано
11
Райт
3-1-2-2-2
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
4
Азиз
41
Салаи
15
Арао
19
Креспо
24
Кадиоглу
18
Линкольн
9
Росси
7
Кинг
44
Батшуайи
21
Топрак
30
Эрдильман
30
Эрдильман
21
Топрак
19
Акыйол
8
Айдогду
8
Айдогду
19
Акыйол
4
Адриано
17
Байракдар
17
Байракдар
4
Адриано
16
Фреди
11
Гюмюш
11
Гюмюш
16
Фреди
44
Батшуайи
7
Алиоски
7
Алиоски
44
Батшуайи
9
Росси
17
Кахведжи
17
Кахведжи
9
Росси
19
Креспо
8
Зайц
8
Зайц
19
Креспо
18
Линкольн
7
Мор
7
Мор
18
Линкольн
Остались в запасе
Антальяспор
Фенербахче
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
Главный тренер
Нури Шахин
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Антальяспор - Фенербахче
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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