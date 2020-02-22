Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кадим Харрис - статистика

Завершил карьеру
29 мая 1993 (33), Лондон
#40 | Полузащитник
174 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Уэнсдэй
30
3
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бирмингем Сити
3 : 3
22.02.2020
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
15.02.2020
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лутон Таун
1 : 0
12.02.2020
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Барнсли
1 : 1
08.02.2020
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
01.02.2020
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
28.01.2020
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 5
18.01.2020
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Лидс
0 : 2
11.01.2020
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
01.01.2020
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
29.12.2019
Кардифф
1' - 90'
51'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Сток Сити
3 : 2
26.12.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
22.12.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ноттингем Форест
0 : 4
14.12.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Дерби Каунти
1 : 1
11.12.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
07.12.2019
Брентфорд
1' - 90'
73'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Чарльтон
1 : 3
30.11.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.11.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
81'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вест Бромвич
2 : 1
23.11.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
60'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 2
09.11.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
02.11.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
26.10.2019
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
22.10.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 1
18.10.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
05.10.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Халл Сити
1 : 0
01.10.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
56'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Мидлсбро
1 : 4
28.09.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
21.09.2019
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
15.09.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
10'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
31.08.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Престон
2 : 1
24.08.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
20.08.2019
Лутон Таун
1' - 90'
54'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Миллуолл
1 : 0
17.08.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
10.08.2019
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Рединг
1 : 3
03.08.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
30'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+