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    Патрик Йостен - статистика

    #65 | Нападающий
    Имя Патрик
    Фамилия Йостен
    Команда Аполлон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 апреля 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    14.08.2022 62' -90' Аякс (Амстердам) 6:1 Гронинген (Гронинген)
    07.08.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 2:2 Волендам (Волендам)
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