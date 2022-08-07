Патрик Йостен - статистика
#65 | Нападающий
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Йостен
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 апреля 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Йостен
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 апреля 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|14.08.2022
|62' -90'
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|2:2
|Волендам (Волендам)