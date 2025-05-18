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Патрик Йостен - статистика

Завершил карьеру
14 апреля 1996 (30)
#17 | Нападающий
Нидерланды
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виллем II
18
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
НАК Бреда
1 : 1
18.05.2025
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Виллем II
1 : 2
14.05.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Виллем II
1 : 2
09.05.2025
Хераклес
83' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НЕК
1 : 1
03.05.2025
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 0
27.04.2025
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Виллем II
1 : 2
13.04.2025
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Херенвен
3 : 1
04.04.2025
Виллем II
1' - 64'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Виллем II
0 : 2
29.03.2025
Алмере Сити
1' - 62'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
16.03.2025
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Виллем II
2 : 3
09.03.2025
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Спарта
4 : 0
02.03.2025
Виллем II
68' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Виллем II
1 : 3
15.02.2025
Гронинген
74' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
ПСВ
1 : 1
08.02.2025
Виллем II
67' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Виллем II
0 : 2
02.02.2025
АЗ Алкмаар
73' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
26.01.2025
Виллем II
1' - 61'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Виллем II
1 : 1
18.01.2025
Фейеноорд
1' - 68'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Твенте
6 : 2
12.01.2025
Виллем II
1' - 88'
40'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Виллем II
4 : 1
22.12.2024
НЕК
1' - 68'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Зволле
0 : 1
13.12.2024
Виллем II
1' - 75'
11'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
1 : 2
08.12.2024
Херенвен
69' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
2 : 0
30.11.2024
Виллем II
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Виллем II
2 : 2
24.11.2024
НАК Бреда
74' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
10.11.2024
Виллем II
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Виллем II
0 : 1
02.11.2024
Твенте
71' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Аякс
1 : 0
27.10.2024
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Виллем II
0 : 0
20.10.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Алмере Сити
0 : 1
04.10.2024
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Виллем II
0 : 2
28.09.2024
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Утрехт
3 : 2
21.09.2024
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Виллем II
3 : 0
15.09.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Виллем II
1 : 2
31.08.2024
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Хераклес
1 : 1
25.08.2024
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Виллем II
2 : 0
18.08.2024
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Фейеноорд
1 : 1
10.08.2024
Виллем II
Был в запасе
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