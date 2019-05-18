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Матье Фламини
Статистика
Матье Фламини - статистика
Завершил карьеру
7 марта 1984 (42)
#20 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
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Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Суперкубок Англии 2014
Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Трофей Луиджи Берлускони 2012
Италия. Кубок Берлускони 2011
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок Берлускони 2008
Кубок РЖД 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
6
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Хетафе
2 : 2
18.05.2019
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
2 : 0
12.05.2019
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
28.04.2019
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
0 : 0
25.04.2019
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
3 : 0
21.04.2019
Севилья
77' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
2 : 2
14.04.2019
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Хетафе
1 : 0
07.04.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Хетафе
0 : 2
30.03.2019
Леганес
Был в запасе
90'
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
0 : 0
17.03.2019
Хетафе
Был в запасе
78'
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
2 : 1
09.03.2019
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
1 : 2
03.03.2019
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
2 : 1
23.02.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2 : 2
15.02.2019
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
3 : 1
09.02.2019
Сельта
61' - 90'
69'
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
0 : 0
02.02.2019
Хетафе
1' - 90'
22'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
2 : 0
26.01.2019
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
1 : 2
12.01.2019
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Хетафе
1 : 2
06.01.2019
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Жирона
1 : 1
21.12.2018
Хетафе
Был в запасе
90'
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