Статистика по турнирам

Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Испания. Примера 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Англии 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Трофей Луиджи Берлускони 2012 Италия. Кубок Берлускони 2011 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок Берлускони 2008 Кубок РЖД 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008