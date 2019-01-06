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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Барселона
Хетафе - Барселона: обзор матча 06 января 2019
Хетафе
06.01.2019, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 18 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
43'
Х. Мата
20'
Л. Месси
39'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Барселона
88'
Замена
К. Аленья
️️️️
Артур
84'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
У. Дембеле
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Ф. Портильо
84'
Желтая карточка
Н. Максимович
77'
Замена
️️️️
Анхель
74'
70'
Замена
С. Бускетс
️️️️
А. Видаль
Желтая карточка
Л. Кабрера
69'
65'
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
Д. Суарес
61'
Замена
Х. Молина
️️️️
Д. Фулкье
57'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мата
Пас отдал
Анхель
43'
39'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Желтая карточка
Д. Фулкье
15'
15'
Желтая карточка
Ж. Альба
12'
Желтая карточка
Артур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Малком
ПВ
3-2-2-1-2
13
Сорья
2
Джене
5
Антунеш
6
Кабрера
20
Фулкье
22
Суарес
88
Максимович
8
Арамбарри
20
Портильо
9
Анхель
17
Мата
3-4-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
2
Лангле
18
Альба
23
Видаль
11
Ракитич
6
Артур
6
Роберто
10
Дембеле
10
Месси
9
Суарес
20
Портильо
20
Ибаньес
20
Ибаньес
20
Портильо
20
Фулкье
19
Молина
19
Молина
20
Фулкье
10
Дембеле
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Дембеле
23
Видаль
5
Бускетс
5
Бускетс
23
Видаль
6
Артур
10
Аленья
10
Аленья
6
Артур
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Хетафе - Барселона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
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