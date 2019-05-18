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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вильярреал
Хетафе - Вильярреал: обзор матча 18 мая 2019
Хетафе
18.05.2019, суббота, 17:15
Испания. Примера, 38 тур
2 : 2
Завершен
Вильярреал
13'
Ф. Портильо
76'
Н. Максимович
44'
В. Иборра
87'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Вильярреал
Желтая карточка
Д. Суарес
90'
+2
87'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Морено
ГОЛ! 2:1!
Н. Максимович
76'
Желтая карточка
Н. Максимович
57'
46'
Желтая карточка
В. Иборра
44'
ГОЛ! 1:1!
В. Иборра
Пас отдал
Д. Раба
22'
Желтая карточка
А. Гонсалес
22'
Желтая карточка
Андрес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Портильо
Пас отдал
Х. Молина
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-2-1-3
13
Сорья
22
Суарес
18
Гонсалес
6
Кабрера
20
Фулкье
8
Арамбарри
88
Максимович
20
Портильо
17
Мата
9
Дуро
19
Молина
4-3-2
1
Андрес
23
Педраса
26
Мори
27
Гонсалес
24
Коста
10
Иборра
18
Фуэго
14
Тригерос
19
Раба
70
Бакка
Остались в запасе
Хетафе
Вильярреал
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Мариано Барбоса
ВР
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Хетафе - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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