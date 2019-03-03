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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Хетафе
Бетис - Хетафе: обзор матча 03 марта 2019
Бетис
03.03.2019, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
75'
Хоакин
20'
Л. Кабрера
44'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Хетафе
Желтая карточка
А. Манди
90'
+3
Желтая карточка
Хоакин
86'
ГОЛ! 1:2!
Хоакин
Пас отдал
В. Карвалью
75'
51'
Желтая карточка
Х. Мата
44'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мата
Пас отдал
Х. Молина
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кабрера
Пас отдал
Ф. Портильо
12'
Желтая карточка
М. Арамбарри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Бетис
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
4-1-1-2-2
13
Лопес
5
Бартра
2
Манди
3
Феддаль
19
Барраган
10
Карвалью
18
Гуардадо
20
Каналес
20
Ло Чельсо
80
Морон
11
Леон
3-2-2-1-2
13
Сорья
22
Суарес
2
Джене
6
Кабрера
20
Фулкье
17
Оливера
88
Максимович
8
Арамбарри
20
Портильо
17
Мата
19
Молина
Остались в запасе
Бетис
Хетафе
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Бетис - Хетафе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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