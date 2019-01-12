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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Хетафе
Вильярреал - Хетафе: обзор матча 12 января 2019
Вильярреал
12.01.2019, суббота, 22:45
Испания. Примера, 19 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
75'
Л. Кабрера (АГ)
52'
Х. Молина
89'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Хетафе
90'
+3
Желтая карточка
Анхель
Желтая карточка
Р. Мори
89'
89'
ГОЛ! 1:2!
Анхель
Пас отдал
Х. Мата
86'
Замена
Анхель
️️️️
Х. Молина
Желтая карточка
К. Токо Экамби
85'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Кабрера
75'
73'
Замена
Б. Гонсалес
️️️️
Д. Фулкье
70'
Замена
️️️️
С. Кристофоро
Замена
К. Бакка
️️️️
В. Иборра
70'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
С. Чуквуэзе
57'
52'
ГОЛ! 0:1!
Х. Молина
Пас отдал
Антунеш
Желтая карточка
Х. Коста
39'
Желтая карточка
Ж. Морено
36'
30'
Желтая карточка
М. Арамбарри
Желтая карточка
А. Гонсалес
29'
13'
Желтая карточка
Д. Фулкье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
9
Анхель
ЦФ
4-3-2-1
1
Асенхо
24
Коста
26
Мори
4
Руис
2
Гаспар
35
Касерес
10
Иборра
8
Касорла
8
Форнальс
21
Чуквуэзе
7
Морено
4-3-1-2
13
Сорья
20
Фулкье
6
Кабрера
5
Антунеш
2
Джене
88
Максимович
8
Арамбарри
41
Кристофоро
20
Портильо
17
Мата
19
Молина
10
Иборра
70
Бакка
70
Бакка
10
Иборра
21
Чуквуэзе
9
Экамби
9
Экамби
21
Чуквуэзе
20
Фулкье
18
Гонсалес
18
Гонсалес
20
Фулкье
19
Молина
9
Анхель
9
Анхель
19
Молина
Остались в запасе
Вильярреал
Хетафе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Роберт Ибаньес
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Роберт Ибаньес
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Вильярреал - Хетафе
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
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