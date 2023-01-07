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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
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Шинник
Артем Голубев
Новости
€ 350 тыс
Артем Голубев - новости
Шинник
21 января 1999 (27)
#50 | Полузащитник
180 см | 72 кг
Россия
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Трансферы
«Рубин» сделал предложение о трансфере полузащитника «Уфы»
2023.01.07 14:24
Экс-скаут «Динамо» рассказал об интересе к российскому игроку из МЛС
2022.06.07 21:56
«Уфа» отказалась продавать Голубева в «Химки» за 200 тысяч («РБ Спорт»)
2022.02.22 13:01
1
Игрок «Уфы» Голубев – о бойкоте фанатов: «Это тяжело осознавать. Испытываю уважение к людям, которые поддерживают футболистов»
2022.02.18 12:39
Игрок «Уфы» Голубев: «Мечтаю попасть в сборную, иду к этой цели. Смогу помочь с поляками»
2022.02.18 11:53
2
Игрок «Уфы» Голубев: «Галицкий – легенда. Ему надо памятник ставить»
2022.02.18 11:28
1
RT: «Локомотив», «Краснодар» и «Крылья Советов» – претенденты на Голубева из «Уфы»
2021.05.07 14:41
4
Видео
Голубев – о разгроме «Ахмата»: «Уфа» как будто сбросила груз»
2021.04.11 13:21
1
Голубев – после поражения от Дании: «Я допустил две детские ошибки»
2021.03.31 22:51
2
«У нас так делать не надо». Голубев – о реакции «Зенита» на «финт Евсеева» в исполнении Кругового
2021.01.19 09:26
11
Дивеев, Магкеев, Маслов – среди номинантов на премию «Первая пятерка»
2020.11.27 11:53
Полузащитник «Уфы» Голубев: «Мне нравится конкурировать с сильнейшими игроками – с Дзюбой»
2020.09.22 19:15
5
Безденежных, Голубев, Жамалетдинов – в старте «Уфы» на матч с ЦСКА; Гончаренко выставил Карпова, Зайнутдинова, Эджуке
2020.09.20 12:56
Игрок «Уфы» Голубев – о финише РПЛ: «Впереди два финала, и ради них надо умирать на поле»
2020.07.13 14:19
2
Никитин, Кротов, Голубев – в старте «Уфы» на матч с «Уралом»; у гостей выйдут Бавин, Емельянов, Кухарчик
2020.07.05 15:46
3
Хавбек «Уфы» Голубев: «Хочу познакомиться с Путиным и Моргенштерном»
2020.05.12 16:58
2
Семь российских футболистов примут участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»
2020.05.09 15:22
Фото
«Уфа» арендовала полузащитника «Краснодара» Голубева
2019.07.31 10:48
4
Против «Анжи» за «Краснодар» сыграли пять воспитанников
2019.04.01 01:41
25
Игрок «Краснодара» Голубев интересен «Роме»
2018.04.02 22:53
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