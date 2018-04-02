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    Игрок «Краснодара» Голубев интересен «Роме»

    Полузащитник молодежной команды «Краснодара» Артем Голубев привлек к себе внимание со стороны итальянской «Ромы». «Волчица» задумывается о приобретении футболиста.

    Игрок приглянулся римским селекционерам на турнире Torneo Bellinzzona U-18, который на днях прошел в Швейцарии. В финале соревнования краснодарцы переиграли итальянскую «Аталанту» с минимальным счетом.

    В текущем сезоне первенства молодежных команд клубов РФПЛ Голубев провел 21 матч и забил один мяч.

    Источник: Sport24

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    02.04.2018 22:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3120

      erma 2 апреля 2018, 23:42

      Если он интересен Роме, то должен быть интересен и Краснодару. За него предложат тысяч 300, а этого и на бургеры не хватит.

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