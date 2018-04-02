Игрок «Краснодара» Голубев интересен «Роме»

Если он интересен Роме, то должен быть интересен и Краснодару. За него предложат тысяч 300, а этого и на бургеры не хватит.
Полузащитник молодежной команды «Краснодара» Артем Голубев привлек к себе внимание со стороны итальянской «Ромы». «Волчица» задумывается о приобретении футболиста.
Игрок приглянулся римским селекционерам на турнире Torneo Bellinzzona U-18, который на днях прошел в Швейцарии. В финале соревнования краснодарцы переиграли итальянскую «Аталанту» с минимальным счетом.
В текущем сезоне первенства молодежных команд клубов РФПЛ Голубев провел 21 матч и забил один мяч.