Игрок «Краснодара» Голубев интересен «Роме»

Полузащитник молодежной команды «Краснодара» Артем Голубев привлек к себе внимание со стороны итальянской «Ромы». «Волчица» задумывается о приобретении футболиста.

Игрок приглянулся римским селекционерам на турнире Torneo Bellinzzona U-18, который на днях прошел в Швейцарии. В финале соревнования краснодарцы переиграли итальянскую «Аталанту» с минимальным счетом.

В текущем сезоне первенства молодежных команд клубов РФПЛ Голубев провел 21 матч и забил один мяч.