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    «У нас так делать не надо». Голубев – о реакции «Зенита» на «финт Евсеева» в исполнении Кругового

    Полузащитник «Уфы» Артем Голубев рассказал о работе под руководством Вадима Евсеева.

    «Валентиныч и пошутить, и поругать мог. Помню, сидели на сборе в Аше, это Челябинская область. Приехал в гости Нобель, делать передачу. И вот идeт тренировка, а над полем его дрон летает, снимает. Валентиныч созывает команду в круг и говорит: «Собьeте дрон – сразу заканчиваем тренировку».

    Все как давай по нему пулять мячами! Не попали, но на следующий день оператор держал дрон на безопасной высоте.

    На тренировках Евсеев мяч задом не останавливал, а мы — пробовали повторить. Когда Круговой в «Зените» исполнил «финт Евсеева», ему напихали: «У нас так делать не надо», – приводит слова Голубева «Чемпионат».

    • Евсеев тренировал «Уфу» с 2019-го по 2020-й год.
    • Под руководством Евсеева Круговой провел 12 матчей за башкирский клуб.

    «Хоть чему-то научил!» Евсеев пошутил об остановившем мяч задом Круговом

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +19757

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Сказали : " У нас так делать можно не всем."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 38 минут назад

      А дзюба финты в раздевалки делает с любовником иранским

      1
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    • ...
      Рейтинг: +259

      Ник Уволен 1 час назад

      Дурной пример заразителен.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +42092

      MaxRnD 1 час назад

      Валентиныч по мастерству красноречия достойный конкурент эпичного оратора Виктора Степаныча

      4
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      Рейтинг: +7864

      Литейный4 > MaxRnD 1 час назад

      Бессмертные цитаты Виктора Степановича вне конкуренции. Стоит только вспомнить его крылатые выражения:
      - Хотели как лучше, а получилось как всегда.
      - Хуже водки лучше нет!
      -Здесь вам не тут
      С Черномырдиным может поспорить разве только Фаина Раневская с её золотыми цитатами:
      -Питаться в одиночку так же противоестественно, как Sрать вдвоем!
      -Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.
      -ХRен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
      PS. Вадик по сравнению с ними пуговка от парток. Гыгыгы

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