«У нас так делать не надо». Голубев – о реакции «Зенита» на «финт Евсеева» в исполнении Кругового

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев рассказал о работе под руководством Вадима Евсеева.

«Валентиныч и пошутить, и поругать мог. Помню, сидели на сборе в Аше, это Челябинская область. Приехал в гости Нобель, делать передачу. И вот идeт тренировка, а над полем его дрон летает, снимает. Валентиныч созывает команду в круг и говорит: «Собьeте дрон – сразу заканчиваем тренировку».

Все как давай по нему пулять мячами! Не попали, но на следующий день оператор держал дрон на безопасной высоте.

На тренировках Евсеев мяч задом не останавливал, а мы — пробовали повторить. Когда Круговой в «Зените» исполнил «финт Евсеева», ему напихали: «У нас так делать не надо», – приводит слова Голубева «Чемпионат».

Евсеев тренировал «Уфу» с 2019-го по 2020-й год.

Под руководством Евсеева Круговой провел 12 матчей за башкирский клуб.

«Хоть чему-то научил!» Евсеев пошутил об остановившем мяч задом Круговом