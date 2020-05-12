Хавбек «Уфы» Голубев: «Хочу познакомиться с Путиным и Моргенштерном»

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев рассказал о желании познакомиться с президентом России Владимиром Путиным.

«В своем рационе питания я стараюсь делать как можно меньше калорий. То есть, меньше сладкого или вообще без него, но, честно признаюсь, на самоизоляции без него тяжело, поэтому иногда могу себе позволить. Сейчас отказался от мучного, стараюсь, есть больше овощей, продукты, содержащие белок.

Что касается страны, которую хотел бы посетить после окончания пандемии, то в первую очередь, хотелось бы посетить один из моих любимых городов — Будапешт. Я был там один раз, мне очень понравилось, очень красивый город. Всем, у кого есть возможность, советую туда слетать. Не пожалеете.

С кем из известных людей хотел бы познакомиться? Хотелось бы познакомиться с нашим президентом — Владимиром Владимировичем Путиным. Если смотреть из уфимских, то очень хотел бы познакомиться с известным певцом Моргенштерном, на мой взгляд, у него хорошая музыка», — цитирует Голубева пресс-служба клуба.