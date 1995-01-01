Против «Анжи» за «Краснодар» сыграли пять воспитанников

«Краснодар» дома обыграл «Анжи» со счетом 5:0 в 21-м туре чемпионата России.
В стартовом составе вышли три воспитанника хозяев – вратарь Матвей Сафонов, нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев. Во втором тайме воспитанники Даниил Уткин и Артем Голубев сменили полузащитников Виктора Классона и Юрия Газинского соответственно.
Команда Мурада Мусаева набрала 38 очков, сравнявшись с «Локомотивом», и вышла на третье место. Отставание от «Зенита» – шесть очков.
- 20-летний Шапи оформил дубль. У его ровесника Игнатьева – один гол.
- Классон после матча сказал, что «Краснодар» играет не хуже «Зенита».
- Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев подал в отставку.