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    Против «Анжи» за «Краснодар» сыграли пять воспитанников

    «Краснодар» дома обыграл «Анжи» со счетом 5:0 в 21-м туре чемпионата России.

    В стартовом составе вышли три воспитанника хозяев – вратарь Матвей Сафонов, нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев. Во втором тайме воспитанники Даниил Уткин и Артем Голубев сменили полузащитников Виктора Классона и Юрия Газинского соответственно.

    Команда Мурада Мусаева набрала 38 очков, сравнявшись с «Локомотивом», и вышла на третье место. Отставание от «Зенита» – шесть очков.

    • 20-летний Шапи оформил дубль. У его ровесника Игнатьева – один гол.
    • Классон после матча сказал, что «Краснодар» играет не хуже «Зенита».
    • Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев подал в отставку.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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