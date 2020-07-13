Игрок «Уфы» Голубев – о финише РПЛ: «Впереди два финала, и ради них надо умирать на поле»

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев поделился ожиданиями от оставшихся матчей чемпионата России.
«С эмоциональным фоном у нас все отлично. Стремимся как можно выше – в Лигу Европы, поэтому каждый матч для нас как последний. Тем более мы понимаем, что осталось всего две игры, и нужно отдать все силы, чтобы занять как можно более высокое место. Такие матчи, как с «Ростовом» и «Уралом», когда вырываешь очки на последних минутах или одерживаешь волевую победу, прибавляют эмоций команде и добавляет веру в себя.
Осталось два финала, надо просто выложиться на 150 процентов, заработать как можно больше очков и надеяться, что «Зенит» сможет выиграть Кубок России. Впереди – два финала, и ради них надо умирать на поле», – сказал Голубев.
- «Уфа» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.
- В случае победы «Зенита» в Кубке России, шестая команда получит право выступить в квалификации Лиги Европы.
Источник: Официальный сайт «Уфы»