Игрок «Уфы» Голубев – о финише РПЛ: «Впереди два финала, и ради них надо умирать на поле»

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев поделился ожиданиями от оставшихся матчей чемпионата России.

«С эмоциональным фоном у нас все отлично. Стремимся как можно выше – в Лигу Европы, поэтому каждый матч для нас как последний. Тем более мы понимаем, что осталось всего две игры, и нужно отдать все силы, чтобы занять как можно более высокое место. Такие матчи, как с «Ростовом» и «Уралом», когда вырываешь очки на последних минутах или одерживаешь волевую победу, прибавляют эмоций команде и добавляет веру в себя.

Осталось два финала, надо просто выложиться на 150 процентов, заработать как можно больше очков и надеяться, что «Зенит» сможет выиграть Кубок России. Впереди – два финала, и ради них надо умирать на поле», – сказал Голубев.