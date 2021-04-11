Голубев – о разгроме «Ахмата»: «Уфа» как будто сбросила груз»

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев охарактеризовал победу над «Ахматом» в 25-м туре РПЛ (3:0). Это был дебют в высшем дивизионе для главного тренера уфимцев Алексея Стукалова.

– Что за один день тренер мог изменить?

– Алексей Борисович говорил, что он не волшебник и за два дня ничего не поменяет. Но на футбольном поле немного по-другому расставились, он сказал, как хочет видеть, чтобы мы играли. В эмоциональном плане взбодрил команду, и сегодня были только положительные эмоции.

– Какие ощущения от этой победы?

– Если честно, мы как будто сбросили груз. Наконец-то три очка, победа и игра «на ноль». Выдохнули спокойно, но понимаем, что это всего одна победа. У нас впереди еще несколько финалов, и, дай бог, у нас все получится.

В игре с «Ахматом» «Уфа» забила больше, чем за предыдущие 8 матчей РПЛ.

Стукалов до этого работал в «Велесе».

«Уфа» покинула зону прямого вылета.

Мрзляк: «Уфа» в матче с «Ахматом» попробовала нечто новое, получилось здорово. Стукалов добавил мотивации, много говорит с нами»

Директор «Ахмата» Айдамиров: «Если кто-то думает, что матч с «Уфой» был нечестным, пусть пишет заявление в нужные инстанции»

Газизов: «Отвечать на обвинения в договорняке – борьба с ветряными мельницами. Нам надо было проиграть «Ахмату», чтобы разговоров не было?»

Талалаев – журналисту после разгрома в Уфе: «Вы так много слов говорите и говорили. Мне ничего не понравилось»