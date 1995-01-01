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    Голубев – о разгроме «Ахмата»: «Уфа» как будто сбросила груз»

    Полузащитник «Уфы» Артем Голубев охарактеризовал победу над «Ахматом» в 25-м туре РПЛ (3:0). Это был дебют в высшем дивизионе для главного тренера уфимцев Алексея Стукалова.

    – Что за один день тренер мог изменить?

    – Алексей Борисович говорил, что он не волшебник и за два дня ничего не поменяет. Но на футбольном поле немного по-другому расставились, он сказал, как хочет видеть, чтобы мы играли. В эмоциональном плане взбодрил команду, и сегодня были только положительные эмоции.

    – Какие ощущения от этой победы?

    – Если честно, мы как будто сбросили груз. Наконец-то три очка, победа и игра «на ноль». Выдохнули спокойно, но понимаем, что это всего одна победа. У нас впереди еще несколько финалов, и, дай бог, у нас все получится.

    • В игре с «Ахматом» «Уфа» забила больше, чем за предыдущие 8 матчей РПЛ.
    • Стукалов до этого работал в «Велесе».
    • «Уфа» покинула зону прямого вылета.

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    Источник: официальный сайт «Уфы»

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