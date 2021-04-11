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  • Директор «Ахмата» Айдамиров: «Если кто-то думает, что матч с «Уфой» был нечестным, пусть пишет заявление в нужные инстанции»

Директор «Ахмата» Айдамиров: «Если кто-то думает, что матч с «Уфой» был нечестным, пусть пишет заявление в нужные инстанции»

11 апреля 2021, 12:42
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Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Ахмата», ответил тем, кто не верит в честный характер встречи 25-го тура РПЛ против «Уфы» (0:3). Он призвал писать заявление.

«Если честно, даже не хочется кому-то что-то объяснять: это, действительно, как с ветряными мельницами бороться. Просто кто-то себе придумывает историю и начинается обсуждение. Если кто-то так думает, пускай идут и пишут заявление – они знают, где это сделать.

Вся проблема лишь в том, что «Уфа» и «Ахмат» играли два матча подряд, вот и все. Но мы и в кубковой игре очень плохо провели второй тайм, если говорить на футбольном сленге – отскочили. Это, что, договорняк? Бред какой-то слушать, комментировать это… Еще раз говорю: если у кого-то есть какие-то факты, пусть пишут заявление и обращаются в нужные инстанции.

На мой взгляд, победа над «Краснодаром» сыграла с нами злую шутку: мы рассчитывали, что у команды появится уверенность, а она, видимо, переросла в самоуверенность. Сейчас будем разбираться, почему так произошло. Сядем, обсудим и будем решать проблемы», – сказал Айдамиров.

  • Уфимцы покинули зону прямого вылета.
  • «Уфа» нанесла реванш за поражение в Кубке России 3 сутками ранее.
  • «Ахмат» в РПЛ идет 11-м.

Газизов: «Отвечать на обвинения в договорняке – борьба с ветряными мельницами. Нам надо было проиграть «Ахмату», чтобы разговоров не было?»

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа Ахмат
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1618139964
Ай да миров, ай да молодец! Прямо как известный правитель: "денег нет, но вы держитесь", "идите в суд"... и т.д.
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Николай71
1618156912
Это благодаря Арсенал никто сильно не будет шуметь) проигрывай туляки свой матч много писали бы)
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