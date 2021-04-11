Директор «Ахмата» Айдамиров: «Если кто-то думает, что матч с «Уфой» был нечестным, пусть пишет заявление в нужные инстанции»

Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Ахмата», ответил тем, кто не верит в честный характер встречи 25-го тура РПЛ против «Уфы» (0:3). Он призвал писать заявление.

«Если честно, даже не хочется кому-то что-то объяснять: это, действительно, как с ветряными мельницами бороться. Просто кто-то себе придумывает историю и начинается обсуждение. Если кто-то так думает, пускай идут и пишут заявление – они знают, где это сделать.

Вся проблема лишь в том, что «Уфа» и «Ахмат» играли два матча подряд, вот и все. Но мы и в кубковой игре очень плохо провели второй тайм, если говорить на футбольном сленге – отскочили. Это, что, договорняк? Бред какой-то слушать, комментировать это… Еще раз говорю: если у кого-то есть какие-то факты, пусть пишут заявление и обращаются в нужные инстанции.

На мой взгляд, победа над «Краснодаром» сыграла с нами злую шутку: мы рассчитывали, что у команды появится уверенность, а она, видимо, переросла в самоуверенность. Сейчас будем разбираться, почему так произошло. Сядем, обсудим и будем решать проблемы», – сказал Айдамиров.

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