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    Артем Новичков - статистика

    #92 | Полузащитник
    Имя Артем
    Отчество Игоревич
    Фамилия Новичков
    Команда Сатурн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 мая 1992 (30 лет)
    Рост 176
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коломна 19 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2016 51' -90' Коломна (Коломна) 2:2 Спартак К (Кострома)
    08.11.2015 46' -90' Коломна (Коломна) 0:1 Сочи (Сочи)
    01.11.2015 1' -90' Химки (Химки) 1:1 Коломна (Коломна)
    26.10.2015 1' -90' Коломна (Коломна) 0:2 Текстильщик (Иваново)
    21.10.2015 19' -68' Домодедово (Москва) 3:0 Коломна (Коломна)
    17.10.2015 1' -74' Коломна (Коломна) 2:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    11.10.2015 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 5:0 Коломна (Коломна)
    05.10.2015 1' -90' Коломна (Коломна) 1:3 Москва (Москва)
    01.10.2015 1' -90' Карелия (Петрозаводск) 2:0 Коломна (Коломна)
    27.09.2015 1' -58' Коломна (Коломна) 0:3 Псков-747 (Псков)
    44'
    21.09.2015 1' -78' Строгино (Москва) 2:0 Коломна (Коломна)
    15.09.2015 1' -73' Коломна (Коломна) 2:1 ЦРФСО (Смоленск)
    01.09.2015 1' -90' Спартак К (Кострома) 3:0 Коломна (Коломна)
    25.08.2015 1' -90' Коломна (Коломна) 1:3 Торпедо Вл (Владимир)
    18.08.2015 1' -68' Сочи (Сочи) 3:0 Коломна (Коломна)
    12.08.2015 1' -90' Коломна (Коломна) 1:2 Химки (Химки)
    04.08.2015 1' -90' Текстильщик (Иваново) 4:1 Коломна (Коломна)
    58'
    28.07.2015 1' -90' Коломна (Коломна) 2:3 Домодедово (Москва)
    20.07.2015 75' -90' Волга (Тверь) 4:2 Коломна (Коломна)
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