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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак К - Коломна
Спартак К - Коломна: обзор матча 01 сентября 2015
Спартак К
01.09.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
3 : 0
Завершен
Коломна
15'
М. Сидоров
54'
А. Круподер
83'
В. Лабзин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак К - Коломна
Вторая желтая
Д. Кухарчук
89'
89'
Замена
А. Ерастов
️️️️
А. Якушев
Замена
И. Гердт
️️️️
А. Круподер
88'
Замена
Д. Калабухов
️️️️
С. Дрягин
84'
ГОЛ! 3:0!
В. Лабзин
83'
Желтая карточка
М. Соловей
78'
74'
Замена
А. Савельев
️️️️
Д. Бушуев
Замена
К. Привалов
️️️️
М. Сидоров
70'
68'
Замена
И. Шамарин
️️️️
А. Воронков
Желтая карточка
Д. Кухарчук
65'
Замена
В. Лабзин
️️️️
Е. Худобко
63'
61'
Замена
Д. Лушников
️️️️
Д. Садиков
58'
Желтая карточка
В. Никитянов
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
Л. Лацузбая
58'
ГОЛ! 2:0!
А. Круподер
54'
ГОЛ! 1:0!
М. Сидоров
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
23
Павел Сергеев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
48
Сергей Саввин
ЦЗ
5
Александр Мясников
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
8
Евгений Худобко
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
8
Сергей Дрягин
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Коломна
1
Алексей Карасевич
ВР
7
Дмитрий Бушуев
ЦЗ
3
Ахмат Агрба
ЦЗ
80
Анатолий Якушев
ЦЗ
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
15
Роман Джигкаев
ЦП
17
Алексей Воронков
ЦП
19
Владислав Никитянов
ЦП
35
Артур Гадзаов
ЦП
18
Артем Новичков
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Спартак К
1
Азамат Шогенов
ВР
8
Владислав Лабзин
ЦЗ
13
Андрей Чванов
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
2
Илья Гердт
ЦП
17
Дмитрий Калабухов
АП
17
Кирилл Привалов
ЦФ
Коломна
16
Арсен Гусейнов
ВР
2
Алексей Савельев
ЦЗ
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
10
Дмитрий Лушников
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
3-1-4-1-1
23
Сергеев
12
Ширяев
48
Саввин
5
Мясников
3
Соловей
8
Худобко
88
Лацузбая
8
Дрягин
7
Горюшкин
81
Сидоров
18
Круподер
4-5-1
1
Карасевич
3
Агрба
80
Якушев
14
Шаюнов
7
Бушуев
15
Джигкаев
19
Никитянов
35
Гадзаов
18
Новичков
17
Воронков
11
Садиков
81
Сидоров
17
Привалов
17
Привалов
81
Сидоров
88
Лацузбая
45
Кухарчук
45
Кухарчук
88
Лацузбая
8
Худобко
8
Лабзин
8
Лабзин
8
Худобко
8
Дрягин
17
Калабухов
17
Калабухов
8
Дрягин
18
Круподер
2
Гердт
2
Гердт
18
Круподер
11
Садиков
10
Лушников
10
Лушников
11
Садиков
17
Воронков
25
Шамарин
25
Шамарин
17
Воронков
7
Бушуев
2
Савельев
2
Савельев
7
Бушуев
80
Якушев
4
Ерастов
4
Ерастов
80
Якушев
Остались в запасе
Спартак К
Коломна
13
Андрей Чванов
ЦЗ
1
Азамат Шогенов
ВР
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
16
Арсен Гусейнов
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Остались в запасе
13
Андрей Чванов
ЦЗ
1
Азамат Шогенов
ВР
Остались в запасе
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
16
Арсен Гусейнов
ВР
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Статистика матча Спартак К - Коломна
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
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Коломна
1 : 1
02.11.2025
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3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
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