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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Коломна - Знамя Труда
Коломна - Знамя Труда: обзор матча 17 октября 2015
Коломна
17.10.2015, суббота, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
2 : 0
Завершен
Знамя Труда
16'
Д. Садиков
27'
Д. Садиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коломна - Знамя Труда
Замена
С. Рудоманов
️️️️
А. Агрба
90'
89'
Замена
А. Рыжов
️️️️
А. Левин
Замена
С. Рудоманов
️️️️
Д. Садиков
88'
83'
Замена
Т. Сибгатулин
️️️️
К. Ионов
Замена
С. Турченков
️️️️
А. Воронков
81'
Замена
С. Пчёлкин
️️️️
А. Новичков
74'
56'
Желтая карточка
А. Белкин
52'
Желтая карточка
О. Елкин
46'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Ф. Проньков
Желтая карточка
Д. Бушуев
45'
39'
Пенальти не реализован!
А. Левин
Замена
В. Никитянов
️️️️
Р. Джигкаев
37'
ГОЛ! 2:0!
Д. Садиков
27'
24'
Замена
О. Елкин
️️️️
И. Ерохин
Желтая карточка
А. Воронков
22'
21'
Замена
А. Аванесян
️️️️
А. Хожаев
ГОЛ! 1:0!
Д. Садиков
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коломна
1
Алексей Карасевич
ВР
7
Дмитрий Бушуев
ЦЗ
3
Ахмат Агрба
ЦЗ
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
18
Артем Новичков
ЦП
10
Дмитрий Лушников
ЦП
17
Алексей Воронков
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
15
Роман Джигкаев
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Знамя Труда
24
Виталий Чилюшкин
ВР
3
Алексей Хожаев
ЦЗ
92
Алексей Белкин
ЦЗ
19
Андрей Стренаков
ЦЗ
4
Михаил Сорокин
ЦЗ
6
Александр Левин
ЦЗ
5
Николай Аверьянов
ЦП
35
Федор Проньков
ЦФ
82
Иван Ерохин
ЦФ
11
Константин Ионов
ЦФ
6
Егор Ларионов
ЦФ
Коломна
23
Александр Корольков
ВР
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
19
Владислав Никитянов
ЦП
6
Семен Рудоманов
ЦП
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
12
Сергей Турченков
ЦФ
6
Станислав Рудоманов
ЦФ
Знамя Труда
12
Валерий Пусный
ВР
14
Александр Рыжов
ЦЗ
21
Олег Елкин
ЦП
14
Марат Галямов
ЦП
17
Артур Аванесян
ЦП
13
Тимур Сибгатулин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
4-5-1
1
Карасевич
7
Бушуев
14
Шаюнов
2
Савельев
3
Агрба
10
Лушников
17
Воронков
25
Шамарин
15
Джигкаев
18
Новичков
11
Садиков
3-2-1-4
24
Чилюшкин
19
Стренаков
4
Сорокин
6
Левин
3
Хожаев
92
Белкин
5
Аверьянов
6
Ларионов
11
Ионов
82
Ерохин
35
Проньков
18
Новичков
8
Пчёлкин
8
Пчёлкин
18
Новичков
17
Воронков
12
Турченков
12
Турченков
17
Воронков
15
Джигкаев
19
Никитянов
19
Никитянов
15
Джигкаев
11
Садиков
6
Рудоманов
6
Рудоманов
11
Садиков
3
Агрба
6
Рудоманов
6
Рудоманов
3
Агрба
82
Ерохин
21
Елкин
21
Елкин
82
Ерохин
3
Хожаев
17
Аванесян
17
Аванесян
3
Хожаев
35
Проньков
97
Магомедов
97
Магомедов
35
Проньков
11
Ионов
13
Сибгатулин
13
Сибгатулин
11
Ионов
6
Левин
14
Рыжов
14
Рыжов
6
Левин
Остались в запасе
Коломна
Знамя Труда
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
23
Александр Корольков
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
12
Валерий Пусный
ВР
14
Марат Галямов
ЦП
Остались в запасе
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
23
Александр Корольков
ВР
Остались в запасе
12
Валерий Пусный
ВР
14
Марат Галямов
ЦП
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Статистика матча Коломна - Знамя Труда
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кузнецов
(Иваново)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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