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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Химки - Коломна
Химки - Коломна: обзор матча 01 ноября 2015
Химки
01.11.2015, воскресенье, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
1 : 1
Завершен
Коломна
45'
А. Шумских
50'
В. Никитянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Коломна
90'
+1
Желтая карточка
В. Никитянов
90'
+1
Желтая карточка
А. Карасевич
Желтая карточка
И. Кузьмичев
90'
90'
Замена
С. Рудоманов
️️️️
А. Новичков
Желтая карточка
К. Заика
87'
Желтая карточка
И. Чернышов
87'
Замена
М. Широков
️️️️
Ф. Дворников
87'
80'
Замена
А. Спирин
️️️️
Д. Садиков
Замена
К. Родионов
️️️️
Н. Кирсанов
75'
58'
Замена
Р. Джигкаев
️️️️
С. Пчёлкин
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
В. Соколов
58'
Желтая карточка
Я. Казаев
57'
50'
ГОЛ! 1:1!
В. Никитянов
ГОЛ! 1:0!
А. Шумских
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Евгений Пузин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
4
Владимир Соколов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
9
Федор Дворников
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Коломна
1
Алексей Карасевич
ВР
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
18
Артем Новичков
ЦП
19
Владислав Никитянов
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
10
Дмитрий Лушников
ЦП
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
12
Сергей Турченков
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
77
Максим Широков
ЦП
4
Анрик Гаджиев
ЦП
13
Станислав Ефимов
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Коломна
16
Арсен Гусейнов
ВР
80
Анатолий Якушев
ЦЗ
31
Андрей Спирин
ЦП
6
Семен Рудоманов
ЦП
15
Роман Джигкаев
ЦП
6
Станислав Рудоманов
ЦФ
9
Артем Викулов
ЦФ
2-2-3-1-2
22
Пузин
5
Шумских
26
Чернышов
27
Заика
9
Лапин
4
Соколов
77
Гащенков
53
Казаев
10
Кирсанов
9
Маркосов
9
Дворников
3-4-3
1
Карасевич
4
Ерастов
14
Шаюнов
2
Савельев
19
Никитянов
25
Шамарин
10
Лушников
18
Новичков
11
Садиков
12
Турченков
8
Пчёлкин
9
Дворников
77
Широков
77
Широков
9
Дворников
4
Соколов
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
4
Соколов
10
Кирсанов
22
Родионов
22
Родионов
10
Кирсанов
11
Садиков
31
Спирин
31
Спирин
11
Садиков
8
Пчёлкин
15
Джигкаев
15
Джигкаев
8
Пчёлкин
18
Новичков
6
Рудоманов
6
Рудоманов
18
Новичков
Остались в запасе
Химки
Коломна
4
Анрик Гаджиев
ЦП
13
Станислав Ефимов
ЦП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
6
Семен Рудоманов
ЦП
80
Анатолий Якушев
ЦЗ
9
Артем Викулов
ЦФ
16
Арсен Гусейнов
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Остались в запасе
4
Анрик Гаджиев
ЦП
13
Станислав Ефимов
ЦП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Остались в запасе
6
Семен Рудоманов
ЦП
80
Анатолий Якушев
ЦЗ
9
Артем Викулов
ЦФ
16
Арсен Гусейнов
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Статистика матча Химки - Коломна
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Родина
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