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Мойзес Уртадо - статистика

Завершил карьеру
20 февраля 1981 (45), Сабадель
#16 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Испания
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 12 тур
Гранада
0 : 1
18.11.2012
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
1 : 2
10.11.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
3 : 1
28.10.2012
Гранада
1' - 46'
23'
Испания. Примера, 5 тур
Барселона
2 : 0
22.09.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
1 : 1
16.09.2012
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Реал
3 : 0
02.09.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Гранада
1 : 1
26.08.2012
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
1 : 0
20.08.2012
Гранада
Был в запасе
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