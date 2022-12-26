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Альберт Риера
Новости
Альберт Риера - новости
Завершил карьеру
15 апреля 1982 (44)
#77 | Полузащитник
187 см | 83 кг
Испания
Статистика
Новости
Публикации
Названы 15 претендентов на звание лучшего тренера 2022 года по версии IFFHS
2022.12.26 08:00
Metaratings: экс-игрок «Ливерпуля» Риера возглавит казахстанский «Аксу»
2021.12.18 13:45
Фото
Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Риера откроет футбольную академию в Омске
2018.09.22 13:08
7
Рауль, Хави и Хаби Алонсо поступили на тренерские курсы
2018.04.18 15:45
2
Фото
Риера объявил о завершении карьеры и повесил бутсы на березу
2018.01.24 22:51
1
Риера готов играть только в РФПЛ
2017.02.16 19:52
Фото
Риера расстроен, что не сможет подписать контракт с «Томью» из-за запрета РФС
2017.02.16 16:54
2
Петраков: «Мне хотелось бы, чтобы Риера подписал контракт с «Томью»
2017.02.06 15:30
2
Петраков: «Непонятно, останется ли Риера в «Томи» — человеку уже 34 года»
2017.01.29 21:32
1
Риера: «Это’О привели в Россию деньги, а меня – стремление играть и открыть новую лигу»
2017.01.27 14:20
9
Риера, находящийся на просмотре в «Томи», в 2010 году отказался переходить в «Спартак» из-за ЧМ
2017.01.26 20:01
Коновалов: «Считаю, что Риера еще пять лет спокойно может играть»
2017.01.25 18:59
Хохлов: «Риера? Надо смотреть на его индивидуальные возможности, а не на возраст»
2017.01.25 17:23
Риера: «Томь»? Я хочу играть, а деньги – не проблема»
2017.01.25 16:19
1
Риера может провести полгода в «Томи»
2017.01.25 11:41
Видео
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании находится на просмотре в «Томи»
2017.01.25 07:10
13
Бывший испанский сборник продолжит карьеру в Словении
2015.09.18 15:00
2
Главные новости
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
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Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
Видео
Соболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
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Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
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Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
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Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
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РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
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Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
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