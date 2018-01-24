Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Риера объявил о завершении карьеры и повесил бутсы на березу

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера завершил профессиональную карьеру футболиста в 35 лет.

    Испанец является чемпионом Турции и Греции.

    «Сейчас самое время попрощаться с футболом. Спасибо клубам и болельщикам, которые с 2001 года вместе со мной двигались по этому пути.

    Я горжусь этим и благодарю их за то, что они были со мной все это время.

    Теперь пришло время для новых открытий. Жду следующего шага», – написал Риера в твиттере.

    Зимой 2017 года испанец мог стать игроком «Томи».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2018 22:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 24 января 2018, 23:45

      Креативненько))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11