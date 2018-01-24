Риера объявил о завершении карьеры и повесил бутсы на березу

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера завершил профессиональную карьеру футболиста в 35 лет.

Испанец является чемпионом Турции и Греции.

«Сейчас самое время попрощаться с футболом. Спасибо клубам и болельщикам, которые с 2001 года вместе со мной двигались по этому пути.

Я горжусь этим и благодарю их за то, что они были со мной все это время.

Теперь пришло время для новых открытий. Жду следующего шага», – написал Риера в твиттере.

Зимой 2017 года испанец мог стать игроком «Томи».