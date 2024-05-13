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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Ротор
Эмерсон
Новости
€ 500 тыс
Эмерсон - новости
Ротор
7 октября 1995 (30), Одесса
#25 | Защитник
187 см
Конго | Украина
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Трансферы
Защитник «Енисея»: «Скучаю по временам, когда человеку, если по делу, можно было разок стукнуть по лбу»
1 января
1
Фото
Опубликована сборная 28-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.05.13 17:46
4
«Урал» ворвался в мировой топ! Оказался выше «Реала» и «Манчестер Сити»
2023.12.22 13:50
Эмерсон: «Россию сейчас нигде в мире не хотят видеть. В нее летят все стрелы»
2022.11.29 12:59
Эмерсон: «ЧМ в России был однозначно лучше. В Катаре обсуждается политика, а не спорт»
2022.11.29 12:34
Эмерсон сравнил Юрана с природной стихией
2022.10.04 11:23
Эмерсон – о Шалимове: «Смотришь на него и думаешь: «О чем он сейчас думает?»
2022.10.04 11:09
Эмерсон: «Юран – менеджер. На тренировочный процесс больше влиял его помощник»
2022.10.04 09:55
1
Эмерсон назвал вратаря, который способен заменить Акинфеева в ЦСКА
2022.10.04 09:34
Эмерсон вспомнил, как Гончаренко цитировал экс-президента США перед матчем с «Зенитом»
2022.10.04 08:59
«Это однозначно не связано с переживаниями за Россию или Украину». Защитник «Урала» Эмерсон – об отъезде легионеров из РПЛ
2022.10.03 19:59
Защитник «Урала» Эмерсон: «От Шалимова уже нет ни следа. С приходом Гончаренко команда расцвела»
2022.10.03 12:18
1
«Если ты его подчиненный, лучше помалкивать. Сложный человек». Защитник «Урала» Эмерсон – о Юране
2022.10.03 08:25
1
Эммерсон перешел из «СКА-Хабаровска» в «Урал»
2022.05.31 12:39
4
«Урал» договорился о трансфере Эммерсона из «СКА-Хабаровска» («Матч ТВ»)
2022.05.29 12:33
1
Эммерсон забил «Химкам». Перед матчем он обещал удивить Юрана
2022.05.25 13:43
2
Эммерсон из «СКА-Хабаровска» вызван в сборную Конго
2022.05.22 17:40
Фото
Уроженец Одессы и игрок «СКА-Хабаровска» Эммерсон вызван в сборную Конго
2021.08.29 08:31
«СКА-Хабаровск» подписал экс-игрока юношеской сборной Украины и сборной Конго Иллой-Айета
2021.02.03 19:13
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