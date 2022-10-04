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    Эмерсон сравнил Юрана с природной стихией

    Защитник «Урала» Эмерсон высказался об экс-тренере «Химок» Сергее Юране.

    — Вернемся в прошлый год. Ты попал в Хабаровск, где поработал с Поддубским и Юраном. Сравнишь их?

    — Юран как огонь! Вспыльчивый, держит в напряжении. А Поддубский — ветер. Сдержанный, мягкий, это даже иногда удивляло. Что-то не то сделаем, и я про себя думаю: «Ну все, без выходных останемся». Но нет.

    Поддубский спокойно реагировал, на что-то даже закрывал глаза. За счет этого, наверное, и сплотил нас.

    Юран же держал нас в ежовых рукавицах. Выжимал все соки. Кто, что, как, ему вообще не важно. Нужен был результат — это единственное, что его волновало.

    • Эмерсон и Юран пересекались в «СКА-Хабаровске».
    • Последним клубом тренера были «Химки».
    • Сейчас он безработный.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23278

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Да, Юран это огонь, но пожарный Садыгов потушил его безжалостно. (((

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