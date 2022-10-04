Эмерсон сравнил Юрана с природной стихией

Защитник «Урала» Эмерсон высказался об экс-тренере «Химок» Сергее Юране.

— Вернемся в прошлый год. Ты попал в Хабаровск, где поработал с Поддубским и Юраном. Сравнишь их?

— Юран как огонь! Вспыльчивый, держит в напряжении. А Поддубский — ветер. Сдержанный, мягкий, это даже иногда удивляло. Что-то не то сделаем, и я про себя думаю: «Ну все, без выходных останемся». Но нет.

Поддубский спокойно реагировал, на что-то даже закрывал глаза. За счет этого, наверное, и сплотил нас.

Юран же держал нас в ежовых рукавицах. Выжимал все соки. Кто, что, как, ему вообще не важно. Нужен был результат — это единственное, что его волновало.