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    Эмерсон: «Юран – менеджер. На тренировочный процесс больше влиял его помощник»

    Защитник «Урала» Эмерсон высказался об экс-тренеру «Химок» Сергее Юране.

    — Следил за Юраном после Хабаровска?

    — За такой личностью сложно не следить. Если объективно смотреть на вещи, «Химки» с ним давали результат. Даже с «Зенитом» сыграли вничью.

    — Это топ-тренер для России?

    — Юран — менеджер. Собирает вокруг себя людей, которые делают правильную работу, а он этими людьми руководит. В плане тренировочного процесса больше влияние оказывал его помощник. Юран же просто следил за микроклиматом. В этом плане менеджмент у него развит лучше.

    Но опять же: был результат, а остальное неважно.

    • Эмерсон и Юран пересекались в «СКА-Хабаровске».
    • Последним клубом тренера были «Химки».
    • Сейчас он безработный.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20026

      derrik2000 8 минут назад

      "Юран — менеджер. Собирает вокруг себя людей, которые делают правильную работу, а он этими людьми руководит. В плане тренировочного процесса больше влияние оказывал его помощник. Юран же просто следил за микроклиматом. В этом плане менеджмент у него развит лучше."

      Вот! Именно по ЭТОМУ Висенте дель Боске был признан ЛУЧШИМ ТРЕНЕРОМ МИРА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ФУТБОЛА!

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      Рейтинг: +23278

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      У Юрана замечательная школа - спартаковская - , а это Бесков, Романцев; Сергей научился правильно расставлять приоритеты.

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      Рейтинг: +11658

      Алексей З 2 часа назад

      Бомбардир, а что так принято , взять интервью с другого сайта , раздербанит на цитаты и заполнить этим плагиатом свою ленту новостей.
      Это дно !

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