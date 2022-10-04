"Юран — менеджер. Собирает вокруг себя людей, которые делают правильную работу, а он этими людьми руководит. В плане тренировочного процесса больше влияние оказывал его помощник. Юран же просто следил за микроклиматом. В этом плане менеджмент у него развит лучше."
Вот! Именно по ЭТОМУ Висенте дель Боске был признан ЛУЧШИМ ТРЕНЕРОМ МИРА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ФУТБОЛА!
Защитник «Урала» Эмерсон высказался об экс-тренеру «Химок» Сергее Юране.
— Следил за Юраном после Хабаровска?
— За такой личностью сложно не следить. Если объективно смотреть на вещи, «Химки» с ним давали результат. Даже с «Зенитом» сыграли вничью.
— Это топ-тренер для России?
— Юран — менеджер. Собирает вокруг себя людей, которые делают правильную работу, а он этими людьми руководит. В плане тренировочного процесса больше влияние оказывал его помощник. Юран же просто следил за микроклиматом. В этом плане менеджмент у него развит лучше.
Но опять же: был результат, а остальное неважно.
- Эмерсон и Юран пересекались в «СКА-Хабаровске».
- Последним клубом тренера были «Химки».
- Сейчас он безработный.