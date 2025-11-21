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Команды
Факел
Вячеслав Якимов
Новости
€ 600 тыс
Вячеслав Якимов - новости
Факел
5 января 1998 (28), Новокубанск
#23 | Полузащитник
172 см | 64 кг
Россия
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Новости
Трансферы
«Факел» продлил контракты с тремя игроками
2025.11.21 19:10
1
Фото
Жена игрока «Факела» пригрозила расправой тем, кто травмирует ее мужа
2025.08.20 12:21
4
Видео
«Факел» – «Зенит»: ЭСК объяснил, почему судья правильно удалил Вендела и неправильно – Якимова
2025.03.14 10:53
8
КДК отменил удаление Якимова в матче с «Зенитом»
2025.03.13 17:01
12
ЭСК заявила об ошибочности удаления Якимова с «Зенитом»
2025.03.13 14:11
12
Шалимов – об удалении игрока «Факела» в матче с «Зенитом»: «Просто решение-катастрофа!»
2025.03.11 19:07
16
Экс-судья ФИФА назвал сложности в оценке эпизода с удалением Якимова
2025.03.11 11:04
3
Семшов выразил несогласие с удалением игрока «Факела» Якимова
2025.03.11 09:13
Стало известно, кого КДК пригласил на заседание по матчу «Факел» – «Зенит»
2025.03.10 11:56
1
Якимов – об удалении в матче с «Зенитом»: «Все считают, что это был фол не на красную»
2025.03.09 16:03
5
Якимов: «Судьи «прибивают» «Факел», это видно всем»
2025.03.09 14:28
15
Семак прокомментировал удаление игрока «Факела»
2025.03.08 18:20
2
Экс-судья Николаев высказался об удалении Якимова в игре «Факел» – «Зенит»
2025.03.08 18:00
7
Якимов: «Факел» помог «Краснодару» в борьбе за чемпионство – пусть пользуются»
2024.05.08 16:49
2
Фото
Опубликована сборная 10-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.10.02 20:58
1
Восемь воспитанников «Краснодара» получили звания мастеров спорта России
2023.05.04 19:30
1
Якимов: «В ресторане моя зарплата была выше, чем в молодежке «Краснодара»
2023.03.04 11:28
1
Воспитанник «Краснодара» рассказал, как осуществил мечту Галицкого
2023.03.03 11:05
Воспитанник «Краснодара» рассказал о состоянии здоровья Галицкого, который борется с онкологией
2023.03.03 08:54
3
«Краснодар» отдал в аренду «Факелу» опорника Якимова
2022.12.05 14:54
«Факел» арендует опорника «Краснодара»
2022.12.02 19:35
1
«Краснодар» выпустил на матч с «Нижним Новгородом» Якимова, Сперцяна, Кривцова; Нигматуллин, Козлов, Балай – в составе нижегородцев
2021.12.12 18:40
3
Главные новости
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
5
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
2
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
1
Видео
Головин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
6
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
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У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
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Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
12
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
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