Стало известно, кого КДК пригласил на заседание по матчу «Факел» – «Зенит»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц высказался о повестке ближайшего заседания комитета в связи с событиями матча 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2).
«На заседании КДК рассмотрим неподобающее поведение команды «Факел»: удаление игрока Якимова и официального лица команды Котова. Рассмотрим удаление футболиста «Зенита» Вендела на 74-й минуте матча. И рассмотрим обстоятельства, указанные в рапорте делегата матча.
Пока мы не получали от «Зенита» видео или аудиозаписей по данному матчу. На заседание приглашены представители «Факела» и «Зенита»: Котов и Вендел, а также главный арбитр Мешков и делегат матча Барановский», – сказал Григорьянц.
- На 38-й минуте полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов получил прямую красную карточку за фол на Лусиано Гонду.
- На 74-й минуте матча судьи удалили полузащитника гостей Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
- Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
- После матча Мешков показал красную карточку спортивному директору хозяев Кириллу Котову.
- По данным журналиста Ивана Карпова, в протоколе указано, что Котов в оскорбительной манере высказал несогласие с решениями арбитра.
Источник: «Спорт-Экспресс»