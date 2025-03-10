Стало известно, кого КДК пригласил на заседание по матчу «Факел» – «Зенит»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц высказался о повестке ближайшего заседания комитета в связи с событиями матча 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2).

«На заседании КДК рассмотрим неподобающее поведение команды «Факел»: удаление игрока Якимова и официального лица команды Котова. Рассмотрим удаление футболиста «Зенита» Вендела на 74-й минуте матча. И рассмотрим обстоятельства, указанные в рапорте делегата матча.

Пока мы не получали от «Зенита» видео или аудиозаписей по данному матчу. На заседание приглашены представители «Факела» и «Зенита»: Котов и Вендел, а также главный арбитр Мешков и делегат матча Барановский», – сказал Григорьянц.