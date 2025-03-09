Якимов – об удалении в матче с «Зенитом»: «Все считают, что это был фол не на красную»

Футболист «Факела» Вячеслав Якимов прокомментировал свое удаление в первом тайме матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«С моей точки зрения, это был обычный тактический фол в центре поля. Я и представить себе не мог, что это все обернется красной карточкой.

В раздевалке я извинился перед ребятами, можно сказать, что я таким образом подставил всех. Ребята отнеслись с пониманием, все считают, что это был обычный игровой момент, точно не на красную карточку», – сказал Якимов.