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  • Якимов – об удалении в матче с «Зенитом»: «Все считают, что это был фол не на красную»

Якимов – об удалении в матче с «Зенитом»: «Все считают, что это был фол не на красную»

Сегодня, 16:03
5

Футболист «Факела» Вячеслав Якимов прокомментировал свое удаление в первом тайме матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«С моей точки зрения, это был обычный тактический фол в центре поля. Я и представить себе не мог, что это все обернется красной карточкой.

В раздевалке я извинился перед ребятами, можно сказать, что я таким образом подставил всех. Ребята отнеслись с пониманием, все считают, что это был обычный игровой момент, точно не на красную карточку», – сказал Якимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Якимов Вячеслав
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Комментарии (5)
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FCSpartakM
1741529817
Да конечно обычный. Тут даже обсуждать нечего. Очередной раз бумжей за лямку подтянули и все. Мы каждый год видим тот или иной матч, где необъяснимые вещи случаются только у зенита, то волейбол в штрафной, то не оффсайд Дзюбы, у которого пол стопы за линией оффсайдной, удар Тюкавы сзади по ногам наотмашь в кубке, где судья даже при ВАРе просто засцал ставить пендаль и тд, и тд.
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andrei-sarap-yandex
1741531008
только ФАКЕЛ так считает что можно оскорблять гостей ???? ФАКЕЛу не место в РПЛ а фанов надо лишить стадиона на год....дебилы
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Ловкий Бубен
1741531331
неее, не все
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Ловкий Бубен
1741531672
тока "фсясстрана" считает, остальнэ нет, да и судья так не считает
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