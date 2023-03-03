Воспитанник «Краснодара» рассказал, как осуществил мечту Галицкого

Воспитанник «Краснодара» Вячеслав Якимов вспомнил, как на поле в составе клуба вышли одновременно 11 воспитанников.

«Дебютировал я за «Краснодар» при Гончаренко. За короткое время я понял: это сильный тренер. Нагрузки был достаточно тяжелые, команду он подготовил отлично — и она, а мой взгляд, показывала что-то новое, чего не было ранее. Счастье, что я дебютировал тогда с «Пари НН».

Не обратил внимание, что именно я стал одиннадцатым воспитанником «Краснодара» на поле в игре прошлого сезона с ЦСКА. Просто увидел после той игры новости о том, что мечта Галицкого исполнилась. Мы даже памятную футболку подписывали. Было очень приятно войти в историю, тепло на душе.

Читал, что Сторожуку и всем нам весной 2022-го повезло. С цифрами сложно не согласиться, в каких-то матчах удача была с нами. Но мы для этого же тоже прикладывали много усилий. Нам за эту работу воздалась удача. Отчасти мы ее привлекли своей энергией», — заявил Якимов.

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