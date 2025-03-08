Семак прокомментировал удаление игрока «Факела»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об удалении игрока «Факела» Вячеслава Якимова в первом тайме матча 20‑го тура РПЛ (2:0) в Воронеже.

– Прокомментируйте, пожалуйста, удаление «Факела». Как считаете, было? Не было?

– Я повтора не видел, но с моей стороны мне казалось, что удаление было, потому что игрок явно не играл в мяч. Лусиано выходил на оперативный простор, и не могу сейчас сказать точно, но, по крайней мере, предпосылки к этому удалению были очень четкие. Нужно смотреть записи, может быть, технические, где будет видно расположение игроков.

Страховать – никто не страховал. Нужно смотреть на вратаря, который остался… По правилам, если остается только вратарь, то это красная карточка. Хотя на 100% без просмотра технической записи или хотя бы какого‑то хорошего повтора сказать я не берусь. С моей точки казалось, что да, это удаление.