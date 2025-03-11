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  • Шалимов – об удалении игрока «Факела» в матче с «Зенитом»: «Просто решение-катастрофа!»

Шалимов – об удалении игрока «Факела» в матче с «Зенитом»: «Просто решение-катастрофа!»

Сегодня, 19:07
6

Игорь Шалимов оценил решение арбитра Виталия Мешкова показать прямую красную карточку Вячеславу Якимову из «Факела» в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Судья удалил игрока на 37-й минуте.
  • Без него воронежцы уступили со счетом 0:2.

«Надо обязательно сказать об удалении у «Факела». В довольно простом моменте в матче «Оренбург» – «Ростов» судьи при помощи ВАР разобрались и решение поменяли.

Здесь момент достаточно простой – игроки только перешли центральную линию поля, нарушаются правила, с формулировкой «лишение соперника явной возможности забить гол» удаляется воронежец Якимов.

Я не понял, какое там лишение возможности забить гол? Мяч летит в угловой флажок, его надо еще догнать, обработать и идти в створ ворот под острейшим углом – там бежал защитник, там мог выйти вратарь.

Не понял, за что тут удаление? На мой взгляд, это срыв перспективной атаки и желтая карточка. Удивительное решение, не понимаю, как можно было удалить тут игрока.

Просто решение-катастрофа! На 35-й минуте «Факел» остался вдесятером», – сказал Шалимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Якимов Вячеслав Шалимов Игорь Мешков Виталий
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Комментарии (6)
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Интерес
1741710257
Мероприятие "Помощь подоспела вовремя".
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aaaaahhhh
1741712499
а как иначе станешь чемпионом?
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subbotaspartak
1741712521
Что значит катастрофа? Игрок пытался бежать в Воронеж... Катастрофа...
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рылы
1741713409
херасе возмущение. а то, что он двумя руками сзади обхватил и остановил лусиано - за это пальчиком погрозить или жёлтую дать?
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