Шалимов – об удалении игрока «Факела» в матче с «Зенитом»: «Просто решение-катастрофа!»

Игорь Шалимов оценил решение арбитра Виталия Мешкова показать прямую красную карточку Вячеславу Якимову из «Факела» в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита».

Судья удалил игрока на 37-й минуте.

Без него воронежцы уступили со счетом 0:2.

«Надо обязательно сказать об удалении у «Факела». В довольно простом моменте в матче «Оренбург» – «Ростов» судьи при помощи ВАР разобрались и решение поменяли.

Здесь момент достаточно простой – игроки только перешли центральную линию поля, нарушаются правила, с формулировкой «лишение соперника явной возможности забить гол» удаляется воронежец Якимов.

Я не понял, какое там лишение возможности забить гол? Мяч летит в угловой флажок, его надо еще догнать, обработать и идти в створ ворот под острейшим углом – там бежал защитник, там мог выйти вратарь.

Не понял, за что тут удаление? На мой взгляд, это срыв перспективной атаки и желтая карточка. Удивительное решение, не понимаю, как можно было удалить тут игрока.

Просто решение-катастрофа! На 35-й минуте «Факел» остался вдесятером», – сказал Шалимов.