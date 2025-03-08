Экс-судья Николаев высказался об удалении Якимова в игре «Факел» – «Зенит»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал ситуацию с удалением полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова на 38-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Игрок воронежцев получил прямую красную карточку за нарушение на форварде петербуржцев Лусиано Гонду.

«Это тот случай, когда сторонники и противники красной карточки будут правы, потому что это неоднозначный эпизод. Есть определенные критерии.

Правило о расстоянии до ворот говорит о том, что это желтая карточка. Правило о расположении защитников может говорить о красной карточке. Была ли возможность забить настолько явной?

Мяч еще был не под контролем, его нужно было еще догонять, мяч идет вдоль боковой линии, то есть еще придется смещаться к воротам. Возможно, еще может сыграть защитник. Поэтому я больше склоняюсь к желтой карточке. Хотя любое решение арбитра поддержит руководство департамента, – сказал Николаев.