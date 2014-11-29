Ги Демель - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Ги
|Фамилия
|Демель
|Команда
|Данди Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1981 (41 год)
|Рост
|189
|Вес
|85
|Имя
|Ги
|Фамилия
|Демель
|Команда
|Данди Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1981 (41 год)
|Рост
|189
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Хэм
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2015
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|2:1
|Вест Хэм (Лондон)
|21.03.2015
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|14.03.2015
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Вест Хэм (Лондон)
|04.03.2015
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|0:1
|Челси (Лондон)
|28.02.2015
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:3
|Кристал Пэлас (Лондон)
|22.02.2015
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:2
|Вест Хэм (Лондон)
|31.01.2015
|73' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Вест Хэм (Лондон)
|28.12.2014
|78' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|1:2
|Арсенал (Лондон)
|02.12.2014
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Вест Хэм (Лондон)
|29.11.2014
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:1
|Вест Хэм (Лондон)
|27.09.2014
|1' -65'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:1
|Вест Хэм (Лондон)
|20.09.2014
|1' -63'
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|15.09.2014
|1' -76'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:2
|Вест Хэм (Лондон)
|30.08.2014
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|23.08.2014
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:3
|Вест Хэм (Лондон)
|16.08.2014
|62' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)