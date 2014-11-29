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    Ги Демель - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Ги
    Фамилия Демель
    Команда Данди Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июня 1981 (41 год)
    Рост 189
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Хэм 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.04.2015 Был в запасе Лестер (Лестер) 2:1 Вест Хэм (Лондон)
    21.03.2015 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:0 Сандерленд (Сандерленд)
    14.03.2015 Был в запасе Арсенал (Лондон) 3:0 Вест Хэм (Лондон)
    04.03.2015 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 0:1 Челси (Лондон)
    28.02.2015 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:3 Кристал Пэлас (Лондон)
    22.02.2015 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 2:2 Вест Хэм (Лондон)
    31.01.2015 73' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 2:0 Вест Хэм (Лондон)
    28.12.2014 78' -90' Вест Хэм (Лондон) 1:2 Арсенал (Лондон)
    02.12.2014 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:2 Вест Хэм (Лондон)
    29.11.2014 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    22.11.2014 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Вест Хэм (Лондон)
    27.09.2014 1' -65' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:1 Вест Хэм (Лондон)
    20.09.2014 1' -63' Вест Хэм (Лондон) 3:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    15.09.2014 1' -76' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:2 Вест Хэм (Лондон)
    30.08.2014 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:3 Саутгемптон (Саутгемптон)
    23.08.2014 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 1:3 Вест Хэм (Лондон)
    16.08.2014 62' -90' Вест Хэм (Лондон) 0:1 Тоттенхэм (Лондон)
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