Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Никита Козловский - статистика

Муром
11 мая 1997 (29)
#21 | Полузащитник
181 см | 64 кг
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Звезда
0 : 3
18.09.2026
Муром
1' - 59'
4'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Муром
4 : 0
13.09.2026
Торпедо Вл
1' - 46'
11'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Муром
1 : 0
09.09.2026
Велес
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Муром
2 : 1
30.08.2026
Динамо Вг
1' - 59'
Россия. Кубок, 1/8 финала
2DROTS
0 : 3
27.08.2026
Муром
67' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
11
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Текстильщик
1 : 2
17.05.2026
Волгарь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Калуга
0 : 2
10.05.2026
Текстильщик
1' - 59'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Текстильщик
1 : 1
03.05.2026
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Сибирь
1 : 0
26.04.2026
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Текстильщик
2 : 1
19.04.2026
Родина-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Ленинградец
3 : 2
12.04.2026
Текстильщик
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Текстильщик
2 : 3
08.04.2026
Торпедо Миасс
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Текстильщик
0 : 1
04.04.2026
Велес
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Волгарь
0 : 1
29.03.2026
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
51' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Машук-КМВ
0 : 0
15.03.2026
Текстильщик
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Текстильщик
5 : 1
08.03.2026
Сибирь
1' - 81'
7'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Иртыш
1 : 2
01.03.2026
Текстильщик
1' - 62'
Главные новости
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
3
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
10
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
2
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
7
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
13:45
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+