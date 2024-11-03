Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Антон Белов - статистика

Завершил карьеру
2 мая 1996 (30), Саратов
#4 | Защитник
191 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо СПб
13
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо СПб
1 : 1
03.11.2024
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Знамя Труда
0 : 3
27.10.2024
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо СПб
3 : 2
19.10.2024
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Торпедо Вл
1 : 1
13.10.2024
Динамо СПб
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо СПб
3 : 0
05.10.2024
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 2
28.09.2024
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Динамо Вг
1 : 2
22.09.2024
Динамо СПб
1' - 90'
73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Динамо СПб
2 : 2
14.09.2024
Динамо-2
1' - 90'
18'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Сатурн
4 : 3
09.09.2024
Динамо СПб
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Динамо СПб
0 : 2
31.08.2024
Иркутск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Спартак-2
2 : 1
25.08.2024
Динамо СПб
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Динамо СПб
1 : 1
17.08.2024
Зенит-2
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Звезда
1 : 7
10.08.2024
Динамо СПб
1' - 57'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Динамо СПб
0 : 2
04.08.2024
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Луки-Энергия
3 : 1
28.07.2024
Динамо СПб
Был в запасе
Главные новости
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
2
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
8
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
2
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
6
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
13:45
2
«Краснодар» принял решение по экс-игроку сборной Англии
13:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+