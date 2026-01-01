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Антон Белов
Трансферы
Антон Белов - трансферы
Завершил карьеру
2 мая 1996 (30), Саратов
#4 | Защитник
191 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.26 / -
Динамо СПб
Без клуба
Свободный агент
26.07.24 / 01.01.26
Динамо Вл
Динамо СПб
Свободный агент
13.02.24 / 26.07.24
Зоркий
Динамо Вл
Свободный агент
19.07.23 / 13.02.24
Металлург Л
Зоркий
Свободный агент
09.10.20 / 19.07.23
Томь
Металлург Л
Свободный агент
07.07.20 / 09.10.20
Пюник
Томь
Свободный агент
01.07.19 / 07.07.20
Анжи
Пюник
Свободный агент
01.01.19 / 01.07.19
Анжи-2
Анжи
?
02.07.18 / 31.12.18
Анжи-2
Зоркий
Аренда
01.07.18 / -
Анжи-2
Анжи-2
Аренда
01.01.18 / 30.06.18
Анжи-2
Зоркий
Аренда
01.07.17 / -
Анжи-2
Анжи-2
?
01.01.17 / 30.06.17
Анжи-2
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