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Команды
Оренбург
Дмитрий Рыбчинский
Новости
€ 700 тыс
Дмитрий Рыбчинский - новости
Оренбург
19 августа 1998 (28)
#20 | Полузащитник
178 см | 64 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
«Оренбург» продлил контракты с пятью футболистами
2025.07.09 15:59
4
Рыбчинский: «Надоело видеть «Зенит» чемпионом»
2024.08.17 13:13
8
Рыбчинский раскрыл различие между российскими и иностранными тренерами
2024.08.17 12:48
Рыбчинский: «При немцах в «Локомотиве» все пошло вниз»
2024.08.17 10:40
Фото
«Оренбург» подписал полузащитника с опытом Лиги чемпионов
2024.06.16 14:13
2
«Оренбург» подпишет контракты с игроками «Локомотива» и «Зенита»
2024.06.14 09:18
Фото
«Балтика» объявила о трансфере полузащитника «Локомотива» с опытом Лиги чемпионов
2024.02.20 22:28
Фото
Игрок «Локомотива» прибыл на просмотр в «Балтику»
2024.02.13 19:36
2
Трансферы Рыбчинского и Куликова из «Локомотива» в «Торпедо» сорвались
2024.02.06 15:29
2
Куликов и Рыбчинский могут перейти из «Локомотива» в «Торпедо» бесплатно
2024.02.05 11:34
«Торпедо» близко к подписанию двух игроков «Локомотива»
2024.02.04 14:14
В «Факеле» ответили на вопрос о приглашении Рыбчинского, Мелешина и Тугарева
2024.01.29 09:17
Галактионов объяснил отсутствие Куликова и Рыбчинского на сборах «Локомотива»
2024.01.12 13:18
«Локомотив» выставил Рыбчинского на трансфер
2024.01.04 13:15
Названы три игрока, которых «Локомотив» не возьмет на первый сбор
2023.12.18 12:37
1
«Балтика» хочет подписать трех игроков «Локомотива»
2023.11.27 11:22
Видео
Сулейманов – об упущенном моменте Рыбчинского: «Будем бить его»
2023.11.05 23:09
2
Рыбчинский оценил судейство Опейкиной в матче с «Рубином»
2023.11.01 21:25
Фото
Опубликована сборная 28-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.05.23 14:48
2
Набабкин, Медина, Карраскаль – в основе ЦСКА на матч с «Пари НН»; Корнюшин, Рыбчинский, Кротов сыграют у хозяев
2022.07.31 14:03
1
Глушаков, Мирзов, Ломовицкий – в основе «Химок» на игру с «Пари НН»; Корнюшин, Рыбчинский, Кротов выйдут у гостей
2022.07.24 14:03
«Локомотив» отдал Рыбчинского в аренду «Пари НН»
2022.06.16 19:40
Рыбчинский отказался от перехода в «Химки» («РБ Спорт»)
2022.01.18 18:51
1
Рыбчинский предложен «Химкам» («РБ Спорт»)
2022.01.16 14:40
8
Рыбчинский, Магкеев, Куликов – в старте «Локомотива» на игру с «Арсеналом»; Смольников, Новосельцев, Сокол – в основе туляков
2021.07.24 19:04
3
«Локомотив» добивается отмены желтой карточки Рыбчинского
2021.03.16 13:38
4
Рыбчинский – о Семине: «Особого подхода по работе с молодeжью не заметил»
2021.02.17 13:26
3
Фото
«Локомотив» продлил контракт с Рыбчинским на четыре года
2020.09.10 13:31
4
У Баринова подозрение на разрыв крестообразных связок
2020.08.23 20:32
10
Помазун, Рыков, Подберезкин – в старте «Урала» на матч с «Локомотивом»; Мурило, Рыбчинский, Смолов сыграют у гостей
2020.08.19 14:54
2
1
2
Главные новости
Фото
Самые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
11:37
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
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Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
2
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
5
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
3
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
2
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
11
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
12
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
1
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