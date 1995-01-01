У Баринова подозрение на разрыв крестообразных связок

заруба жесть, игроку -выздоровления скорого!
Спартак был смелее, потому и выиграл...
Локо, давай хитрый прорыв в ЛЧ, иначе совсем кисло...
С ув.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может выбыть на длительный срок.
У игрока подозрение на разрыв крестообразных связок. Об этом рассказал одноклубник Баринова Дмитрий Рыбчинский: «Что-то с крестами. По-моему, все серьезно. Дай бог ему здоровья».
- Баринов получил травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком».
- На 16-й минуте встречи он упал на газон, схватившись за колено. С поля его увезли на электрокаре.