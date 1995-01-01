У Баринова подозрение на разрыв крестообразных связок

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может выбыть на длительный срок.

У игрока подозрение на разрыв крестообразных связок. Об этом рассказал одноклубник Баринова Дмитрий Рыбчинский: «Что-то с крестами. По-моему, все серьезно. Дай бог ему здоровья».