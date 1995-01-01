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    У Баринова подозрение на разрыв крестообразных связок

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может выбыть на длительный срок.

    У игрока подозрение на разрыв крестообразных связок. Об этом рассказал одноклубник Баринова Дмитрий Рыбчинский: «Что-то с крестами. По-моему, все серьезно. Дай бог ему здоровья».

    • Баринов получил травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком».
    • На 16-й минуте встречи он упал на газон, схватившись за колено. С поля его увезли на электрокаре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5626

      GoLenaStop 2 минуты назад

      заруба жесть, игроку -выздоровления скорого!
      Спартак был смелее, потому и выиграл...
      Локо, давай хитрый прорыв в ЛЧ, иначе совсем кисло...
      С ув.

      0
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      Рейтинг: +9365

      Skull_Boy 16 минут назад

      А вот уже полный абзац, если диагноз все таки подтвердится ив сборной явно лучше будет, чем питерская обезьяна, которая постоянно пасы на вратаря отдает

      0
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      Рейтинг: +5171

      серега кашин 20 минут назад

      хороший молодой игрок, скорейшего выздоровления

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