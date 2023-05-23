Опубликована сборная 28-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 28-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Зенита», «Динамо», «Ахмата», «Краснодара», «Оренбурга», «Крыльев Советов» и «Пари НН».

Вратарь: Игорь Лещук («Динамо»);

Защитники: Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Дарко Тодорович («Ахмат»), Никита Каккоев («Пари НН»), Александр Эктов («Оренбург»);

Полузащитники: Дмитрий Рыбчинский («Пари НН»), Евгений Харин («Ахмат»), Арсен Захарян («Динамо»), Густаво Мантуан («Зенит»);

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Дмитрий Цыпченко («Крылья Советов»).