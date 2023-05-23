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    Опубликована сборная 28-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 28-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Зенита», «Динамо», «Ахмата», «Краснодара», «Оренбурга», «Крыльев Советов» и «Пари НН».

    Вратарь: Игорь Лещук («Динамо»);

    Защитники: Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Дарко Тодорович («Ахмат»), Никита Каккоев («Пари НН»), Александр Эктов («Оренбург»);

    Полузащитники: Дмитрий Рыбчинский («Пари НН»), Евгений Харин («Ахмат»), Арсен Захарян («Динамо»), Густаво Мантуан («Зенит»);

    Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Дмитрий Цыпченко («Крылья Советов»).

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    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 14:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1210

      ВасяК 1 час назад

      Х... какая-то, а где наш Антон???

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