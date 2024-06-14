«Оренбург» подпишет контракты с игроками «Локомотива» и «Зенита»

Сегодня 25-летний полузащитник Дмитрий Рыбчинский и 21-летний защитник Артем Касимов пройдут медосмотр в «Оренбурге», после чего подпишут контракты с новым клубом, сообщил журналист Иван Карпов. Сроки соглашений составят 2 и 3 года соответственно.

Рыбчинский принадлежал «Локомотиву», зимой был отдан в аренду в «Балтику». В прошлом сезоне он провел за два клуба в сумме 30 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.

Касимов ранее принадлежал «Зениту», а последние полгода он провел в аренде в махачкалинском «Динамо». За это время он сыграл в Первой лиге 11 матчей.