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    • «Оренбург» подпишет контракты с игроками «Локомотива» и «Зенита»

    «Оренбург» подпишет контракты с игроками «Локомотива» и «Зенита»

    Сегодня 25-летний полузащитник Дмитрий Рыбчинский и 21-летний защитник Артем Касимов пройдут медосмотр в «Оренбурге», после чего подпишут контракты с новым клубом, сообщил журналист Иван Карпов. Сроки соглашений составят 2 и 3 года соответственно.

    • Рыбчинский принадлежал «Локомотиву», зимой был отдан в аренду в «Балтику». В прошлом сезоне он провел за два клуба в сумме 30 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
    • Касимов ранее принадлежал «Зениту», а последние полгода он провел в аренде в махачкалинском «Динамо». За это время он сыграл в Первой лиге 11 матчей.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа | | Иван Карпов»

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